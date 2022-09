Trending South News Today: Ponniyin Selvan première critique de film OUT, Dhanush étourdit dans le double rôle de Naane Varuvean et plus

Depuis la première critique de film de Ponniyin Selvan, la critique de film de Naane Varuvean, le premier jour de la collecte au box-office de Ponniyin Selvan, Prabhas s’adresse aux fans lors de la réunion de condoléances de Krishnam Raju et à d’autres célébrités du Sud qui ont fait la une des journaux aujourd’hui. Au cas où vous auriez manqué des nouvelles importantes sur vos stars préférées du Sud, nous avons un résumé de tout ce qui s’est passé dans le Sud.

La critique du premier film de Ponniyin Selvan est sortie

Le film de Mani Ratnam Ponnyyin Selvan présente Aishwarya Rai Bachchan, Vikram, Sobhita Dhulipala, Trisha Krishnan et d’autres stars dans les rôles principaux. La première critique du film est sortie et elle est qualifiée de moyenne. UAE Umar Sandhu a partagé sa première critique sur Ponniyin Selvan et n’a donné que 3 étoiles. L’épouse de Mani Ratnam, Suhasini, a répondu à son tweet en demandant qui il était. Et comment a-t-il eu accès au film alors qu’il n’est pas encore sorti ?

Affrontement entre Vikram Veda et Ponniyin Selvan

Vikram Veda et Ponniyin Selvan j’aurai un clash au box-office. Les deux films sortent le 30 septembre et les fans sont ravis des films. Après un long moment, l’industrie va assister au choc des deux titans, Vikram Vedha et Ponniyin Selvan I au box-office. Les deux films sortent le 30 septembre et il y a eu un énorme buzz sur les deux films étoilés. Le réalisateur Pushkar a déclaré qu’on ne peut pas battre le réalisateur de Mani Ratnam, Hrithik Roshan a déclaré que pour lui, c’est juste Vikram Vedha sur Ponniyin Selvan.

Collection Ponniyin Selvan au box-office jour 1

Ponnyyin Selvan est un film de réalisateur de Mani Ratnam et met en vedette Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha Krishnan, Karthi et Jayam Ravi dans les rôles principaux. Selon les rapports et la source commerciale, le film a déjà collecté 10 crore brut du seul Tamil Nadu. Les secteurs de la distribution et de l’exposition estiment que le nombre pourrait dépasser 15 crore brut.

Critique du film Naane Varuvean

Réalisateur Selvaraghavan Naane Varuvéen met en vedette Dhanush dans des rôles doubles. La superstar du Sud Dhanush va vous faire peur dans ce thriller psychologique incontournable. Ce film est effrayant, divertissant, effrayant et ainsi de suite.

L’acteur d’Adipurush Prabhas s’adresse aux fans lors de la réunion de condoléances de Krishnam Raju

Prabhas a perdu son oncle et l’acteur vétéran Krishnam Raju a récemment été aperçu dans son village de Mogalthuru pour une réunion de condoléances. Il s’est adressé à ses fans qui étaient réunis pour le rencontrer et s’est présenté comme son soutien. Prabhas a fait un grand sourire à tous ses fans et a dit je vous aime tous les chéris.