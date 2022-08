Trending South News Today: plus de 200 émissions spéciales de Pokiri pour l’anniversaire de Mahesh Babu, Samantha Ruth Prabhu partage des détails choquants sur ses jours difficiles et plus

De plus de 200 projections spéciales de Pokiri le jour de l’anniversaire de Mahesh Babu demain à Samantha Ruth Prabhu partageant des détails choquants sur ses jours difficiles aux stars Liger Vijay Deverakonda et Ananya Panday profitant d’un énorme thali gujarati à Vadodara; de nombreux films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. Si vous avez manqué une mise à jour importante de l’industrie cinématographique du Sud, ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec un résumé de ce qui s’est passé dans le Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud aujourd’hui

Plus de 200 spectacles spéciaux de Pokiri seront organisés le jour de l’anniversaire de Mahesh Babu

Mahesh Babu fêtera ses 47 ans demain et ses fans ont prévu quelque chose de spécial. Ils ont organisé plus de 200 émissions spéciales du film de l’acteur Pokiri à travers le monde. Lorsque la projection d’un vieux film a lieu, cela ne se produit que sur quelques écrans, mais plus de 200 projections sont sûrement incroyables et énormes.

Samantha Ruth Prabhu parle de ses jours difficiles; révèle qu’elle a survécu avec seulement deux repas par jour

Samantha Ruth Prabhu est l’une des plus grandes superstars du Sud et, semble-t-il, bientôt elle fera également sa marque à Bollywood. Mais, l’actrice a eu ses propres difficultés avant de réussir dans l’industrie, et récemment, elle en a parlé.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/shaakuntalam-actress-samantha-ruth-prabhu-talks-about-her-struggling-days-reveals-she-survived-on-just-two-meals-a- jour-divertissement-nouvelles-dernières-tamil-and-telugu-news-2150823/

Spécial anniversaire de Fahadh Faasil : les fans de FaFa partagent des vœux chaleureux pour l’acteur de Pushpa ; appelez-le ‘la révolution d’un homme’

Fahadh Faasil est une star de l’industrie cinématographique malayalam, et maintenant, avec des films comme Pushpa et Vikram, il fait sûrement sa marque à travers le pays. Aujourd’hui, il a fêté ses 40 ans et ses fans lui ont adressé des voeux sur les réseaux sociaux.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/fahadh-faasil-birthday-special-fafa-fans-share-heartwarming-wishes-for-the-pushpa-actor-call-him-one-man-revolution- infos-et-potins-du-sud-2150622/

Les stars de Liger Vijay Deverakonda et Ananya Panday profitent d’un énorme thali gujarati à Vadodara

Vijay Deverakonda et Ananya Panday sont occupés avec les promotions de leur film Liger et étaient aujourd’hui à Vadodara pour le même. Vijay et Ananya ont profité d’un énorme thali gujarati dans la ville et les photos de celui-ci sont devenues virales. Découvrez les photos ci-dessous

C’est terminé pour la vedette de Nagarjuna, The Ghost

Il y a quelques semaines, les créateurs de la vedette de Nagarjuna The Ghost ont publié un teaser du film. Aujourd’hui, le tournage du film est terminé et les réalisateurs se sont tournés vers Twitter pour en informer tout le monde. Le film met également en vedette Sonal Chauhan dans le rôle principal.