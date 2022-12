Trending South News Today: photos virales du mariage Hansika Motwani-Sohael Kathuriya, détails des nominations aux Oscars RRR du réalisateur SS Rajamouli et plus encore

Alors que la journée approche de la fin, voici un récapitulatif de toutes les principales mises à jour de l’industrie cinématographique du Sud. Beaucoup de célébrités sont restées à la une des journaux aujourd’hui. L’une des plus grandes nouvelles a été celle de Hansika Motwani et Sohael Kathuriyale mariage. Les deux se sont mariés de manière royale au fort de Mundota au Rajasthan. Les photos à l’intérieur sont devenues virales. Mis à part cela SS Rajamouli et son film RRR restait à régner sur le circuit de l’information en raison de ses nominations aux Oscars. Ajith Kumar‘s Thunivu a également attiré l’attention sur les réseaux sociaux. Voici toutes les principales mises à jour.

Photos du mariage de Hansika Motwani et Sohael Kathuriya

Hansika Motwani est désormais prise. Elle est devenue Mme Kathuriya. La diva s’est mariée royalement avec Sohael Kathuriya au fort de Mundota au Rajasthan. Elle avait l’air royale et comment dans un lehenga rouge et doré. Sohael l’a complétée dans un sherwani beige et doré.

Détails sur les nominations aux Oscars de RRR

Selon un rapport de Variety, il est possible que Ram Charan, Jr NTR, Alia Bhatt et Ajay Devgn starrer RRR réalisé par SS Rajamouli puissent trouver une nomination dans la catégorie Meilleurs effets visuels. Il peut rivaliser avec Avatar : The Way of Water, Top Gun : Maverick, Black Panther : Wakanda Forever, et The Batman et d’autres. La liste des nominations sera publiée le 24 janvier.

Tendances #ChillaChilla sur Twitter

Les fans sont plus qu’excités pour la première chanson d’Ajith Kumar de Thunivu. Il s’intitule Chilla Chilla. La chanson sortira vendredi.

Les héros HIT vont-ils bientôt se réunir ?

Une photo d’Adivi Sesh, Nani, du réalisateur Sailesh Kolanu, Vishwak Sen est arrivée sur Internet et elle est devenue virale en un rien de temps. Ils sont appelés les héros HIT. En réponse à cela, l’acteur de HIT 2, Adivi Sesh, a fait allusion à un projet où ils se réuniraient tous.

Un cascadeur meurt sur les plateaux de Viduthalai avec Vijay Sethupathy

Selon les rapports, un cascadeur est décédé sur les plateaux de tournage du film Viduthalai avec Vijay Sethupathy. Comme le rapporte le Times of India, le cascadeur nommé Suresh a dû courir dans un train mais la corde à laquelle il était trop attaché s’est cassée et il est tombé.