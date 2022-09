Trending South News Today: Nayanthara-Vignesh Shivan pour planifier un bébé, la vidéo de l’acteur Salaar Prabhas a été divulguée et plus encore

L’industrie du Sud a attiré l’attention de tous avec ses films à venir, ses personnages plus grands que nature et bien plus encore. Voici un aperçu des principales nouvelles qui figurent sur cette liste. Nayanthara-Vignesh Shivan va bientôt planifier un bébé, l’acteur de Salaar Prabhas a fui la vidéo des décors du film, l’acteur de Bollywood Tiger Shroff appelle Allu Arjun son acteur préféré dans le sud, Mammootty conclut Christopher, et plus voici ce qui s’est passé dans le sud.

Salar acteur PrabhasLa vidéo de a été divulguée des décors du film et a excité ses fans. Le célèbre cinéaste de KGF, Prashanth Neel, a laissé les fans attendre avec impatience le prochain film et le film mettra même en vedette Shruti Haasan dans le rôle principal féminin. Récemment, un clip de Prabhas des sets Salaar a été divulgué sur les réseaux sociaux. Salaar devrait sortir sur grand écran le 28 septembre 2023.

Nayanthara et Vignesh Shivan planifier un bébé bientôt? Nayanthara et Vignesh Shivan ont marché dans l’allée en juin de cette année et leurs superbes photos de leur lune de miel en Espagne ont attiré beaucoup d’attention. Un message du cinéaste a laissé les fans se demander si le couple prévoyait un bébé bientôt. Vignesh a posté une photo avec quelques enfants et a écrit : “QUELQUES TEMPS POUR LES ENFANTS… PRATIQUEZ-VOUS POUR L’AVENIR.” Les fans se demandent si Nayanthara est déjà enceinte ou s’ils envisagent d’être bientôt parents.

Tiger Shroff a appelé Allu Arjun son acteur préféré dans le Sud. L’acteur Heropanti est en effet un vrai fanboy et a récemment renversé la même chose. Tiger a récemment organisé une session Ask Me Anything avec ses fans sur Instagram et a révélé sa star préférée du Sud. Tiger a répondu “Star emblématique Allu Arjun”.

Mammootty conclut Christopher qui est son prochain film. L’acteur vétéran a été vu pour la dernière fois à Puzhu qui est sorti sur Sony LIV. L’acteur jouera le rôle d’un policier dans Christopher. L’acteur populaire du Sud s’est rendu sur ses réseaux sociaux officiels et a révélé qu’il avait terminé son rôle dans le thriller policier réalisé par B Unnikrishnan.

Prabhas partage une vidéo réconfortante avec son défunt oncle Krishnam Raju. L’acteur d’Adipurush a récemment pris son compte Instagram et a partagé une vidéo spéciale avec son défunt oncle Krishnam Raju qui était un montage réalisé par des fans. Prabhas vient d’ajouter un cœur rouge avec une émoticône mains jointes et a laissé ses fans émus.