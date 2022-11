Trending South News Today: Naga Shourya hospitalisée quelques jours avant le mariage, le père de Mahesh Babu, Krishna, sous ventilateur et plus

Prenons un tour d’horizon de toutes les principales mises à jour de l’industrie du film sud. Il s’est passé beaucoup de choses qui ont fait la une des journaux. Tout d’abord, le point sur la santé de la superstar Krishna a stressé tout le monde. Mahesh BabouOn dit que le père est sous ventilateur. En dehors de cela, selon les derniers rapports, la star de Tollywood Naga Shourya a également été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être effondré sur les plateaux de tournage. SS Rajamouli a donné un détail important sur la suite de RRR 2 et plus. Jetons un coup d’œil à toutes les principales mises à jour.

Superstar Krishna sous ventilateur

Selon le dernier bulletin de santé partagé par les hôpitaux continentaux, la superstar et le père de Mahesh Babu, Krishna, a été mis sous ventilateur. Il aurait fait un arrêt cardiaque et aurait été transporté d’urgence à l’hôpital. Son état de santé reste actuellement critique.

Bulletin de santé officiel de Superstar #Krishna garu des hôpitaux continentaux. pic.twitter.com/HD7V87hSce ???????????? (@UrsVamsiShekar) 14 novembre 2022

Naga Shourya transportée d’urgence à l’hôpital

Selon un dernier rapport de Gulte.com, l’acteur de Tollywood, Naga Shourya, a été transporté d’urgence dans un hôpital voisin de Gachibowli après s’être évanoui sur le tournage de son prochain film. Une diète non liquide rigoureuse serait à l’origine de sa déshydratation. Le rapport suggère qu’il a été mis sous perfusion. Cela vient avant son grand mariage qui aura lieu dans les prochains jours.

SS Rajamouli fait le point sur RRR 2

Tel que rapporté par Tollywood.net, les fabricants de RRR, SS Rajamouli, ont publié une mise à jour majeure sur sa suite. Le scénario de la partie 2 du film mettant en vedette Jr NTR et Ram Charan dans les rôles principaux est écrit par le père de SS Rajamouli, Vijayendra Prasad. Cependant, le réalisateur se concentre actuellement sur sa prochaine grande sortie avec Mahesh Babu.

Rashmika Mandanna se souvient de son enfance

Le jour des enfants, l’actrice Pushpa Rashmika Mandanna a écrit une note douce rappelant son enfance. Elle a mentionné que la Journée des enfants était une grande fête dans leur école.

Hansika Motwani et Sohael Khaturiya envoient des invitations de mariage

Hansika Motwani et Sohael Khaturiya, qui sont tous prêts à passer un mois de décembre, ont déjà commencé à envoyer des invitations pour que les invités réservent la date. L’invitation de mariage est élégante et contient des cadeaux pour les invités.

Découvrez l’invitation au mariage de Hansika Motwani et Sohael Khaturiya ci-dessous :

Rapport au box-office de Yashoda

Le film Yashoda de Samantha Ruth Prabhu se porte bien au box-office. Pas seulement en Inde, le film s’est également très bien comporté sur les marchés internationaux. Il fait partie des plus grosses recettes cette semaine.

