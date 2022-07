Trending South News Today: Naga Chaitanya s’ouvre sur la vie après le divorce avec Samantha Ruth Prabhu, la star de Liger Vijay Deverakonda révèle les peurs de sa mère et plus encore

Naga Chaitanya s’est ouvert à BollywoodLife sur la façon dont sa personnalité a changé après sa séparation d’avec Samantha Ruth Prabhu. Il semble que Malavika Mohanan soit stressée par le sort de son film avec Prabhas. Hansika Motwani qui est vue dans Maha a parlé de son équation avec la co-star et ex-beau Simbu.

Naga Chaitanya sur la vie après le divorce avec Samantha Ruth Prabhu

Dans une exclusivité avec BollywoodLife, Naga Chaitanya a parlé de la vie après son divorce avec l’actrice Pushpa. Il a dit qu’il était devenu beaucoup plus expressif. Il nous a dit : “Pendant cette période, j’ai beaucoup changé en tant que personne. Avant, je ne pouvais pas m’ouvrir beaucoup. Mais maintenant, j’en suis capable. Je me sens très attaché aux membres de ma famille et à mes amis. C’est très agréable de voir moi-même comme une personne entièrement nouvelle.”

Malavika Mohanan stressée par le film avec Prabhas

Malavika Mohanan et Prabhas étaient censés se réunir pour un film, Raja Deluxe réalisé par Maruthi. Mais le dernier film de l’acteur avec le réalisateur a été un échec alors il a des doutes. Prabhas est maintenant occupé avec Adipurush, Salaar et Project K. Malavika Mohan est également stressée quant à savoir si le film se déroule ou non.

Merci est la proie du piratage

Dans un triste développement, Naga Chaitanya et Thank You de Raashi Khanna sont devenus la proie du piratage. Le film est maintenant disponible pour visionnement sur des sites comme Tamilrockers, Movierulz et autres.

Maha : Hansika Motwani se confie sur l’ex-Simbu

Maha est sorti aujourd’hui. Dans une interview exclusive, Hansika Motwani nous a parlé de sa co-star Simbu qui était aussi son ex. Elle a dit : “C’est un ami. Simbu sera toujours un ami très cher. Je n’ai eu qu’à passer un coup de fil et il a accepté de faire partie du film. C’est notre deuxième film ensemble. La chanson est un succès. Les gens sont aimer les visuels. C’est formidable de partager à nouveau l’espace de l’écran.”

Vijay Deverakonda révèle comment sa mère a prié pendant Liger

Vijay Deverakonda a révélé à quel point sa mère avait peur de savoir que son fils affrontait Mike Tyson dans une séquence de combat. Il semble que Charmme Kaur et le fabricant aient été très prudents. La mère de la star lui a fait plusieurs caca.

