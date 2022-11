Trending South News Today: Naga Chaitanya appelle Samantha Ruth Prabhu, Varun Dhawan veut faire des films du Sud et plus

De Naga Chaitanya appel Samantha Ruth Prabhu et Varun Dhawan vouloir faire des films du Sud pour Kamal Haasan–Mani Ratnam retrouvailles après 35 ans, Trisha Krishnanblessure au genou et Ponniyin Selvan 2la date de sortie ; il est temps de revenir sur tout ce qui s’est passé aujourd’hui dans le Film sud industries d’aujourd’hui. Voici tout ce qui a fait la une des journaux pour arriver au nouvelles tendances du sud aujourd’hui… Ergo, il est temps de noter les plus grands journalistes du Sud qui ont réussi à nouvelles tendances du sud aujourd’hui.

Alors, sans plus tarder, voici les newsmakers sud du 6 novembre 2022 :

Naga Chaitanya appelle Samantha Ruth Prabhu

Naga Chaitanya a appelé son ex-femme Samantha Ruth Prabhu après avoir révélé avoir été diagnostiquée avec Myosotis, et nous avons un aperçu de leur conversation.

Kamal Haasan-Mani Ratnam réunis après 35 ans

Kamal Haasan et Mani Ratnam ont collaboré pour l’un des plus grands films du cinéma indien de tous les temps, le film tamoul de 1987, Nayakan. Depuis lors, ils n’ont jamais travaillé ensemble, bien qu’ils soient restés des amis proches. Maintenant, après 35 ans, ils se réunissent pour KH234, qui aura de la musique par une autre légende. AR Rahman.

La blessure au genou de Trisha Krishnan

Trisha Krishnan a révélé qu’elle s’était fracturé le pied pendant ses vacances à Paris, où elle a voyagé après avoir terminé un programme important d’elle Film malayalamRam, avec Mohanlal.

Date de sortie de Ponniyin Selvan 2

Alors qu’on avait spéculé plus tôt que le Ponniyein Selvan la suite pourrait sortir en juin 2023, les derniers reportages sur le divertissement suggèrent que le Pooniyin Selvan 2 la date de sortie pourrait être prévue pour fin avril 2023.

Varun Dhawan veut faire des films du Sud

Varun Dhawan a fait une énorme révélation de son désir de faire Films du Sudnommant même une liste de Tamil et télougou cinéastes en tête de sa liste de souhaits.

