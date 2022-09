Trending South News Today: Mahesh Babu, Sitara a le cœur brisé par la disparition d’Indira Devi; Tollywood A-lister dans Brahmastra 2 et plus

De Brahmastra 2 pour présenter une grande star de Tollywood, Mahesh Babu, sa fille Sitara au cœur brisé par la disparition d’Indire Devi, Ram Charan termine 15 ans dans l’industrie, Mahesh Babu et Pooja Hegde pour tourner pour SSMB28 à partir du 10 octobre ; de nombreux films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. Vous avez peut-être manqué des nouvelles importantes sur votre star préférée, ses films, ses dernières photos et bien plus encore. Chez Bollywoodlife, nous avons fait un tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans le Sud. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

Brahmastra 2 à figurer dans une grande star de Tollywood ?

Le drame fantastique d’Ayan Mukerji met en vedette Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans les rôles principaux. Si les rapports doivent être crus alors, Karan Johar approchera une grande star de Tollywood pour jouer un rôle central dans le film. Le nom de la star de Tollywood sera bientôt confirmé.

Mahesh Babu et sa fille Sitara ont le cœur brisé par la mort d’Indira Devi

La mère de Mahesh Babu Indra Devi décédé après avoir souffert de maladies liées à l’âge. La fille de Mahesh Babu, Sitara, a été vue en train de fondre en larmes et avait l’air désemparée. Sitara ne pouvait pas contrôler ses larmes. Dans la vidéo, elle est assise avec son père et son grand-père, la superstar Krishna.

Ram Charan complète 15 ans dans l’industrie ; Chiranjeevi réagit

L’acteur de RRR, Ram Charan, a commencé son parcours dans l’industrie de Tollywood et est rapidement devenu l’une des stars les plus bancables du Sud. Alors que Ram Charan terminait 15 ans dans l’industrie, Chiranjeevi s’est rendu sur Twitter et a écrit une note sincère. L’acteur de GodFather a partagé une photo du duo père-fils et a écrit : “En atteignant le cap des 15 ans, en réfléchissant avec tendresse au parcours de @AlwaysRamCharan dans les films. Il est réconfortant de voir comment il a évolué en tant qu’acteur de #Chirutha à #Magadheera à # Rangasthalam à #RRR ..et maintenant à #RC15 avec le réalisateur Shankar.”

SSMB28 : Mahesh Babu et Pooja Hegde tourneront pour le film à partir du 10 octobre

Mahesh Babu, qui travaille actuellement avec le réalisateur Trivikram Srinivas’SSMB28, mettra également en vedette Pooja Hegde dans le rôle principal. Selon les rapports, le deuxième programme de Mahesh et Pooja commencera le 10 octobre 2022. Les réalisateurs ont déjà terminé le premier programme du film.