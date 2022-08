Trending South News Today: Mahesh Babu prêt pour ses débuts au cinéma en hindi avec SS Rajamouli, la rupture de Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna et plus

De Mahesh Babu se préparant pour ses débuts au cinéma hindi à la vérité derrière la relation entre la star de Liger Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna et la réaction de Naga Chaitanya lorsqu’on l’interroge sur Sobhita Dhulipala; de nombreux films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. Si par hasard, vous avez manqué une mise à jour sur votre star préférée ou ses films, ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec le résumé de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

Mahesh Babu s’est mis à manger ses propres mots; se prépare-t-il pour un premier film en hindi avec CE réalisateur ? [Exclusive]

Il y a quelques mois, Mahesh Babu faisait la une des journaux pour sa déclaration “Bollywood ne peut pas me payer”. Maintenant, apparemment, l’acteur se prépare pour ses débuts au cinéma en hindi, et cela aussi avec l’un des plus grands réalisateurs de l’industrie cinématographique indienne.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/mahesh-babu-set-to-eat-his-own-words-gearing-for-hindi-film-debut-with-ss-rajamouli-film-exclusive- dernier-telugu-film-news-2144963/

Pushpa 2 : Les frais élevés d’Allu Arjun plus 33 % de participation aux bénéfices sont totalement défavorables aux producteurs ? [Read Report]

Pushpa 2 : The Rule est l’un des films à venir les plus attendus. Le réalisateur Sukumar met en vedette Allu Arjun et Rashmika Mandanna dans les rôles principaux, et maintenant, apparemment, l’acteur et le cinéaste ont conclu un accord défavorable aux producteurs.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/pushpa-2-allu-arjuns-hefty-fee-plus-33-per-cent-profit-share-totally-unfavourable-for-producers-read-report- divertissement-actualités-2145337/

La vérité sur la relation entre la star de Liger Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna est connue ; vérifier les détails choquants

La relation entre Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna fait la une des journaux depuis plusieurs mois. Leurs gestes l’un vers l’autre suggèrent également qu’ils sont amoureux. Cependant, un rapport récent suggère que le couple s’est séparé il y a deux ans.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/liger-star-vijay-deverakonda-and-rashmika-mandannas-relationship-truth-is-out-check-shocking-details-entertainment-news-2145525/

Naga Chaitanya réagit maladroitement lorsqu’on l’interroge sur la rumeur de sa petite amie Sobhita Dhulipala

Plus que ses films, Naga Chaitanya a fait la une des journaux pour sa vie personnelle. Récemment, dans une interview, lorsqu’il a été interrogé sur sa petite amie supposée Sobhita Dhulipala. L’acteur a eu une réaction maladroite.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/naga-chaitanya-gives-an-awkward-reaction-when-quizzed-about-rumoured-girlfriend-sobhita-dhulipala-2145649/

L’acteur Kannada Chandan Kumar donne des éclaircissements après avoir été attaqué sur les plateaux de l’émission Telugu; les fans se rassemblent en soutien

Une vidéo de l’acteur Kannada Chandan Kumar des décors de son émission Telugu Srimathi Srinivas est devenue virale dans laquelle il était attaqué par les membres de l’équipe de l’émission. Chandan a récemment organisé une conférence de presse pour clarifier ce qui s’était exactement passé.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/kannada-actor-chandan-kumar-issues-clarification-after-being-attacked-on-the-sets-of-telugu-show-fans-rally-in- support-south-news-and-gossip-2145130/