Trending South News Today : Mahesh Babu de retour de Dubaï ; Rishabh Shetty traité comme Dieu après Kantara et plus

Il est temps d’obtenir toutes les mises à jour sur les principales nouvelles qui se sont produites aujourd’hui, de Mahesh Babu revenant de Dubaï alors qu’il était allé se préparer pour le SSMB29 du SS Rajamouli, à la caméra de la star de Kantara, Rishabh Shetty, qui lui a touché les pieds et plus encore.

Mahesh Babu a été aperçu à l’aéroport d’Hyderabad aujourd’hui alors qu’il revenait de Dubaï. Apparemment, la superstar aurait passé Dubaï pour une formation d’entraînement rigoureuse pour son prochain film SSMB29 barré par Rajamouli et l’acteur est magnifique dans sa dernière apparition, son style actuel un dimanche après-midi a attiré tous les globes oculaires.

Le succès de Rishabh Shetty Kantara avait atteint un autre niveau. La Russie qui a fait un travail phénoménal dans le film a été presque traitée comme un dieu par son caméraman du film qui lui a caché ses pieds pour avoir fait un film aussi brillant.

Kamal Haasan est la star et fera toujours attendre ses fans avec un souffle baigné pour regarder Hien à chaque fois à l’écran. Ils ont été extrêmement bouleversés par la nouvelle que son projet ambitieux dirigé par le célèbre cinéaste-monteur malayalam Mahesh Narayanan a été mis de côté en raison de différences créatives, mais rien de tout cela ne s’est produit. Mahesh lui-même a mis fin à toutes les rumeurs et c’est que le projet est en cours et qu’ils y travaillent ensemble.

Dhanush et Sanjay Dutt pour verrouiller les cornes dans le prochain film et il a déclaré qu’on lui avait offert 10 crore de roupies pour jouer le rôle. Ce film sera réalisé par le réalisateur Shekar Kammula, lauréat d’un prix national, et sortira bientôt sur les planches. Alors que Dutt sera considéré comme un antagoniste dans le film et donnera des sensations majeures à KGF.

Ravi Teja sera vu à Dhamaka dans un double rôle et il sera vu à la fois dans un rôle chic et massif. La bande-annonce du film sortira le 15 décembre de cette année et les téléspectateurs l’attendent avec impatience. Les affiches du film sont fabuleuses et comment.