Trending South News Today: Mahesh Babu aux larmes aux yeux dit un dernier adieu au père et à la superstar Krishna, la date de sortie de Ponniyin Selvan 2 révélée et plus encore

Voici toutes les principales mises à jour de l’industrie cinématographique du Sud. Ce fut une journée sombre et triste pour tous en tant que Tollywood Superstar et Mahesh Baboule père Ghattamaneni Krishna a été mis au repos. Il a subi un arrêt cardiaque et a rendu son dernier souffle à l’âge de 80 ans. En dehors de cela, de nombreuses stars comme Tamannaah Bhatia, Rajinikanth et bien d’autres ont défrayé la chronique. Des films comme Ponniyein Selvan I a également attiré l’attention sur sa suite. Pour plus de mises à jour, lisez la suite.

Mahesh Babu fait ses derniers adieux au père Krishna

La superstar Krishna a rendu son dernier souffle à l’âge de 80 ans après avoir subi un arrêt cardiaque. Après qu’Allu Arjun, Prabhas, Chiranjeevi, Vijay Deverakonda et d’autres stars aient rendu hommage, aujourd’hui, la superstar Krishna a été inhumée. Il a reçu les honneurs d’État et Mahesh Babu a effectué les derniers rites.

Rajinikanth offre des cadeaux coûteux à Rishab Shetty

Selon les derniers rapports, Thalaivaa Rajinikanth a offert une chaîne en or coûteuse à Rishab Shetty pour célébrer le succès du film Kantara. Il a même qualifié Kantara de film qui n’arrive « qu’une fois tous les 50 ans ».

Tamannaah Bhatia va-t-elle se marier ?

Des chuchotements se font entendre dans les moulins à potins que l’actrice de Baahubali, Tamannaah Bhatia, est sur le point d’épouser un jeune homme d’affaires de Mumbai. Apparemment, il essayait de la courtiser depuis un moment maintenant et elle a finalement dit oui. Cependant, l’actrice a mis fin à ces rumeurs avec un post sur les réseaux sociaux.

La date de sortie de Ponniyin Selvan 2 dévoilée ?

Comme l’a rapporté l’analyste commercial Ramesh Bala, la suite de Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha Krishnan et d’autres sortira le 28 avril 2023. C’est bien plus tôt que prévu, n’est-ce pas ?

C’est un enveloppement pour Viduthalai

Viduthalai est un film dirigé par Vetri Maaran et a des stars comme Soori et Vijay Sethupathi dans les rôles principaux. Selon les derniers rapports, le tournage de la même chose est terminé.