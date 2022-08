Trending South News Today: Liger se bloque au box-office, Jr NTR encordé pour Brahmastra et plus

De Ligre s’écraser au box-office et Anasuya Bharadwaj frapper à Vijay Deverakondun fan à Jr NTR être encordé pour Brahmastra, Allu Arjunc’est Hollywood débuts et Films du sud ruiner l’image de l’Inde ; il est temps de revenir sur tout ce qui s’est passé aujourd’hui dans le Film sud industries d’aujourd’hui. Voici tout ce qui a fait la une des journaux pour arriver au nouvelles tendances du sud aujourd’hui… Ergo, il est temps de noter les plus grands journalistes du Sud qui ont réussi à nouvelles tendances du sud aujourd’hui.

Alors, sans plus tarder, voici les newsmakers sud du 27 août 2021 :

Liger s’écrase au box-office

Malgré toutes les promotions de Vijay Deverakonda et Anaya Panday et une bande-annonce bien accueillie et des chansons qui ont cliqué, Liger a pris une ouverture décevante au box-office et est maintenant tombé à plat le jour 2.

Lire l’histoire complète ici: Jour 2 de la collecte au box-office Liger – Vijay Deverakonda, vedette d’Ananya Panday CRASHES et BURNS ; Baisse MASSIVE de 60 % ; devrait être plus grand CATASTROPHE qu’Acharya

Jr NTR encordé pour Brahmastra

Brahmastra Part One Shiva a adopté une approche innovante pour faire avancer le buzz avant la sortie en engageant des personnalités éminentes de l’industrie cinématographique du sud de l’Inde, en particulier le cinéma Telugu. Après, SS Rajamouli, Jr. NTR serait le prochain à promouvoir le film.

Lire l’histoire complète ici: Brahmastra : Jr NTR encordé après le SS Rajamouli pour le méga-événement de Ranbir Kapoor, vedette d’Alia Bhatt ? [Deets Inside]

Anasuya Bharadwaj frappe les fans de Vijay Deverakonda

Tout a commencé lorsque l’actrice de Pushpa, Anasuya Bharadwaj, a publié un tweet, qui Fans de Vijay Deverakonda considéré comme une fouille indirecte de l’acteur et soutenant subtilement les critiques négatives de son film récemment sorti, Liger.

Lire l’histoire complète ici: Les fans de l’acteur Liger Vijay Deverakonda se révèlent être Arjun Reddys dans la vie réelle; L’actrice de Pushpa, Anasuya Bharadwaj, les accuse d’avoir honte de l’âge [View Cryptic Tweet]

Les débuts d’Allu Arjun à Hollywood

Allu Arjun est devenu une star pan-indienne après la sortie de Pushpa the Rise, et maintenant, il semble qu’il veuille devenir une star mondiale, car l’acteur pourrait faire son débuts hollywoodiens bientôt.

Lire l’histoire complète ici: La superstar de Pushpa, Allu Arjun, fera-t-elle bientôt ses débuts à Hollywood ? Voici ce que nous savons

Les films du Sud ruinent l’image de l’Inde

Aussi grave que soit l’échec du box-office de Liger pour le commerce, il est également très nécessaire car Films du Sud ont prospéré grâce à l’imprégnation d’une fausse idée selon laquelle ils promeuvent la culture et les valeurs indiennes, ce qui ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

Lire l’histoire complète ici: Vijay Deverakonda dans Liger, Yash dans KGF 2, Allu Arjun dans Pushpa misogynie, blagues r*pe, demoiselles en détresse ; est-ce la culture indienne que les films du Sud promeuvent ?