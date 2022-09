Trending South News Today: Liger de Vijay Deverakonda sur OTT; Tamannaah Bhatia révèle la raison pour laquelle elle ne participe pas à des dîners raffinés et plus encore

L’industrie du sud se développe chaque jour et les fans deviennent fous de savoir ce qui se passe dans le monde du divertissement, en particulier dans le sud. Voici un bref récapitulatif de tous les derniers événements qui se sont produits dans le sud aujourd’hui. Vijay Deverakonda Liger est enfin sorti sur OTT Le film n’a pas réussi à impressionner le public et il a été compté comme l’un des films désastreux de Vijay Deverakonda. Alors qu’on se demande si le public OTT va aimer le film ou pas. Ananya Panday, qui jouait la principale dame du film, a été massivement critiquée pour son jeu d’acteur terrible. La seule bonne chose à propos de Liger était Ramya Krishnan qui a joué le rôle de la mère de l’acteur dans le film.

Le second look de l’AK61 impressionne les fans.

Tamannaah révèle qu’elle ne va pas aux dîners chics car l’actrice adore s’asseoir à côté de la nourriture. Et de nombreux restaurants ne permettent pas aux individus de savourer la nourriture avec leurs mains et c’est la raison pour laquelle l’actrice de Baahubali préfère éviter de manger dans des restaurants chics.

Kamal Hassan et Kajal Aggarwal commencent le tournage d’Indian 2. L’actrice qui appréciait sa maternité est de retour vers elle et les fans ont hâte de voir ces deux acteurs talentueux ensemble à l’écran.

Le premier single de GodFather de Chiranjeevi et Salman Khan, Thaar Maar, est déjà un blockbuster. La chanson a été vue plus de 11 millions de fois après sa sortie et les fans sont gaga de leur camaraderie. La chanson qui montrait Chiranjeevi et Salman Khan mettant le feu à la piste de danse avec leur style incomparable et leur pas de crochet de masse est toujours à la mode sur YouTube.

Le deuxième look de la star d’Ak61, Ajith, a peut-être impressionné les fans. La superstar respire le swag dans une chemise blanche portant le look barbe. AK61 d’Ajith est l’un des films les plus attendus. Lorsque les fabricants ont révélé le deuxième look, il a été affirmé qu’il s’agissait de la classe Mass +.

La star du sud Dhanush est prête pour son film d’époque Captain Miller et l’acteur faisait partie de la cérémonie de lancement et de pooja. Le film est réalisé par Arun Matheswaran. Le capitaine Miller a attiré l’attention avec sa spectaculaire affiche animée de premier regard.