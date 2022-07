Trending South News Today: les réalisateurs de Marvel louent le RRR de SS Rajamouli, la grande révélation d’Allu Arjun sur sa promenade emblématique à Pushpa et plus encore

Des réalisateurs de Marvel James Gunn et Scott Derrickson louant le RRR du SS Rajamouli à Allu Arjun révélant comment sa promenade emblématique à Pushpa a été créée; de nombreux films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. C’est dimanche, vous avez peut-être manqué des mises à jour importantes sur votre star préférée ou ses films. Mais ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec un tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

Pushpa: Allu Arjun fait une GRANDE révélation sur la naissance de son style de marche désormais célèbre dans le film [Read Deets]

Nous ne pouvons certainement pas oublier la promenade emblématique d’Allu Arjun dans Pushpa: The Rise. C’était devenu une rage après la sortie de la chanson Srivalli. Récemment, dans une interview, l’acteur a révélé comment l’idée de sa promenade est née.

Suriya fait l’éloge de Malayankunju, co-vedette de Vikram, Fahadh Faasil, les fan clubs des deux acteurs s’effondrent ; est une autre réunion sur les cartes? [View Tweets]

Suriya et Fahadh Faasil ont été vus ensemble à Vikram. Récemment, Suriya a fait l’éloge de la bande-annonce du prochain film de Fahadh, Malayankunju, et les fan clubs des deux acteurs se demandent si une autre réunion est prévue.

Les réalisateurs de Marvel, James Gunn et Scott Derrickson, font l’éloge du RRR du SS Rajamouli

RRR a fait des merveilles au box-office, et maintenant, il reçoit également une réponse fantastique sur OTT. Le réalisateur de Doctor Strange, Scott Derrickson, et le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, James Gunn, ont récemment fait l’éloge de RRR. Derrickson a tweeté : “Pour fêter mon anniversaire hier soir, ma femme, mes enfants et moi avons regardé @RRRMovie, quelle montagne russe incroyablement scandaleuse d’un film. J’ai adoré.” Un utilisateur de Twitter a tagué Gunn et lui a dit qu’il devrait également le regarder, alors le cinéaste a répondu: “Je l’ai fait. Totalement creusé.”

Ryan Gosling fait l’éloge de la co-star de The Grey Man Dhanush

Dhanush a fait ses débuts à Hollywood avec The Grey Man. Le film est sorti dans des salles limitées le 15 juillet et obtiendra une sortie OTT sur Netflix le 22 juillet 2022. Récemment, alors qu’il parlait à NDTV, Ryan Gosling a fait l’éloge de Dhanush. Il a dit: “Dhanush est incroyable. Je veux dire, il est juste, j’ai adoré travailler avec lui.” La star hollywoodienne a également déclaré qu’il avait hâte de retravailler avec Dhanush.

Naga Chaitanya vedette Les détails d’exécution de Thank You sont sortis

On a surtout vu que les films du Sud ont une durée de vie longue, près de trois heures. Mais, le prochain film de Naga Chaitanya, Merci, semble être une exception. Selon un rapport de Telugu360, la durée du film est de 2 heures 9 minutes, ce qui est bien moins si on le compare avec d’autres films du Sud. Merci, qui met également en vedette Raashii Khanna dans le rôle principal, devrait sortir le 22 juillet 2022.