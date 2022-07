Trending South News Today: les photos de mariage de Nayanthara-Vignesh Shivan deviennent VIRALES, les scènes d’action à indice d’octane élevé de Prabhas, les tendances Yash 19 et plus

De Nayanthara et Vignesh ShivanLes photos de mariage de deviennent virales Prabhas filmer des scènes d’action à haut indice d’octane pour Yash 19 tendance sur Twitter, de nombreuses célébrités et films du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. C’est le week-end qui se passe et vous avez peut-être manqué des mises à jour importantes sur vos stars préférées ou ses films. Mais ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec le tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous les nouvelles tendances du Sud du jour

Prabhas tourne des scènes d’action à indice d’octane élevé de Salaar et Project K dos à dos; désespéré de sortir de la catastrophe de Radhe Shyam [Exclusive]

La vedette de Prabhas, Radhe Shyam, était un film romantique, et il n’a pas réussi à se faire une place au box-office. Maintenant, l’acteur tourne pour Salaar et Project K, et une source a déclaré à BollywoodLife que l’acteur avait tourné pour des scènes d’action à indice d’octane élevé pour les deux films.

Shah Rukh Khan, Rajinikanth, Suriya et plus encore ; les photos des superstars du mariage de Nayanthara-Vignesh Shivan deviennent VIRALES

Nayanthara et Vignesh Shivan se sont mariés le mois dernier, et aujourd’hui ce dernier a partagé quelques photos de leur mariage sur les réseaux sociaux. Leur grand jour a été suivi par Shah Rukh Khan, Rajinikanth, Suriya et d’autres.

Ponniyin Selvan: Voici quand Chiyaan Vikram reviendra à l’action

Chiyaan Vikram n’a pas pu assister au lancement du teaser de Ponniyin Selvan en raison de son état de santé. Avant le lancement du teaser, il a été admis à l’hôpital en raison d’une légère douleur à la poitrine. Maintenant, l’acteur est prêt à rebondir et il assistera bientôt à un événement public.

Tendances #Yash19 alors que les fans attendent avec impatience le prochain film de la star de KGF

Après KGF 2, Yash est devenu une star pan-indienne, et ses fans attendent avec impatience de savoir quel sera le prochain film de l’acteur. Aujourd’hui, # Yash19 a commencé à être tendance sur Twitter et les fans attendent maintenant une annonce.

L’aperçu du fantôme : le combat à l’épée de Nagarjuna impressionne les fans

Aujourd’hui, le premier aperçu de The Ghost de Nagarjuna est sorti. Dans la vidéo, on le voit tuer des méchants et présente des combats à l’épée incroyables. Il a partagé l’aperçu et a écrit : “Tellement ravi de vous présenter l’aperçu bourré d’action du GHOST ! https://youtu.be/40sBTm2Qtzc #TheGHOST en salles le 5 octobre #THEKILLINGMACHINE.”