Trending South News Today: les pétards Pushpa inondent Diwali, la dernière mise à jour RC15 de Ram Charan et plus encore

Des pétards Pushpa inondant Diwali et la dernière mise à jour RC15 de Ram Charan à Kantara dépassant Doctor G au box-office, le film Prabhas susceptible de le ramener sur la bonne voie, et les plus grands succès et flops de Prabhas ; il est temps de revenir sur tout ce qui s’est passé aujourd’hui dans le Film sud industries d’aujourd’hui. Voici tout ce qui a fait la une des journaux pour arriver au nouvelles tendances du sud aujourd’hui… Ergo, il est temps de noter les plus grands journalistes du Sud qui sont arrivés au nouvelles tendances du sud aujourd’hui.

Alors, sans plus tarder, voici les newsmakers sud du 23 octobre 2022 :

Les pétards de Pushpa inondent Diwali

L’engouement pour Pushpa refuse de s’estomper car divers types de pétards, inspirés de la vedette Allu Arjun, se sont maintenant répandus sur tout le marché ce Diwali.

Lire l’histoire complète ici

Dernière mise à jour RC15 de Ram Charan

Après que Ram Charan ait fini de promouvoir RRR au Japon, la superstar se rendra en Nouvelle-Zélande avec Kiara Advani pour une séquence importante de RC15 tandis que le tournage du film devrait se terminer à CETTE date.

Lire l’histoire complète ici

Kantara dépasse Doctor G au box-office

Kantar est peut-être proche de la fin de sa course au box-office de Kannada, mais la vedette de Rishab Shetty va fort dans la ceinture hindi car elle a dépassé le docteur G au box-office et pourrait finir par dépasser plusieurs autres grosseurs pan-indiennes modérées dans ce marché, y compris Rocketry, Karthikeya 2 et Ponniyin Selvan.

Lire l’histoire complète ici

Le film de Prabha devrait le ramener sur la bonne voie

Les plus grands succès et flops de Prabhas