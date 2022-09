Trending South News Today: les images BTS de l’actrice de Ponniyin Selvan Trisha Krishnan deviennent VIRALES, Chris Hemsworth fera une apparition dans le film de Mahesh Babu et plus encore

L’industrie du Sud a toujours réussi à gagner les cœurs avec sa liste de films à venir, ses personnages, ses nouvelles sur le mariage et bien plus encore. Voici un aperçu des principales nouvelles qui figurent sur cette liste. Les photos BTS de l’actrice Trisha Krishnan de Ponniyin Selvan avec Mani Ratnam, Aishwarya Rai Bachchan, AR Rahman, la star hollywoodienne Chris Hemsworth feront une apparition dans le film de Mahesh Babu et SS Rajamouli, les photos BTS de l’actrice Trisha Krishnan de Ponniyin Selvan deviennent VIRAL, l’acteur Chiyaan Vikram de Ponniyin Selvan 1 discours sur l’histoire de Cholas et de la culture indienne gagne Internet et plus voici ce qui s’est passé dans le sud.

L’actrice de Ponniyin Selvan 1, Trisha Krishnan, a partagé des photos de BTS avec Mani Ratnam, Aishwarya Rai Bachchan et AR Rahman. Elle a sous-titré le post, “Aucune légende ne rendra justice #à propos d’hier soir”. Ponniyin Selvan a été inspiré par le roman de Kalki Krishnamurthy de 1955 et présente Aishwarya Rai Bachchan dans le rôle de Nandini, Vikram dans le rôle d’Aditya Karikalan, Karthi dans le rôle de Vanthiyathevan, Trisha dans le rôle de Kundavai et Jayam Ravi dans le rôle d’Arunmozhi Varman. En dehors d’eux, Sarathkumar, Prabhu, Lal, Kishore, Ashwin Kakumanu et Aishwarya Lekshmi.

Ponniyin Selvan : acteur de la partie 1 Chiyaan Vikram a été demandé pourquoi il est pertinent de montrer l’histoire à l’époque d’aujourd’hui. La réponse de Chiyaan Vikram est de gagner Internet. L’acteur a parlé de la dynastie Chola, des temples construits par Raja Raja Cholan 1, de la culture indienne et bien plus encore. Il a terminé sa réponse en disant: “Cela n’a rien à voir avec l’Inde du Sud, l’Inde du Nord, l’Inde de l’Ouest ou l’Inde de l’Est; nous sommes des Indiens dont nous devons être fiers (de l’histoire).”

Mahesh Babu et SS Rajamouli feront équipe pour un film pan-indien et, semble-t-il, une star hollywoodienne sera vue dans un camée prolongé dans le film. Maintenant, selon un reportage dans Mirchi 9, la star hollywoodienne et Thor de Marvel Cinematic Universe, , , a été engagé pour faire une longue apparition dans le film de Mahesh et Rajamouli.

Dhanush, Vijay Sethupathi font don de Rs. 1 lakh au comédien Bonda Mani pour son traitement médical. Bonda Mani suit un traitement médical à l’hôpital gouvernemental d’Omandur à Chennai. Le comédien a remercié Dhanush pour son aide.

L’actrice de Ponniyin Selvan Aishwarya Rai Bachchan révèle qu’Aaradhya a eu une opportunité spéciale de Mani Ratnam. Lorsqu’un journaliste lui a demandé si Aaradhya avait vu le film, elle a répondu que sa fille n’avait pas encore vu Ponniyin Selvan. Aishwarya a déclaré que la cinéaste lui avait permis de dire coupé après avoir filmé l’une des scènes.