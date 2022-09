Les fans de Prabhas sont heureux de savoir que les créateurs de Project K ont fait appel à des techniciens hollywoodiens pour amplifier les séquences d’action du film. Ils cherchent à fournir une qualité de type IMAX. L’affiche d’Adipurush sera lancée sur les rives de la rivière Sarayu à Ayodhya. Il semble que les créateurs de Ponniyin Selvan aient prévu une tournée promotionnelle unique pour mettre en valeur l’héritage des Chola comme le montre le film. Voici un résumé complet…

Le projet K de Prabhas-Deepika Padukone accroche les techniciens d’Hollywood

Nag Ashwin et co ne ménagent aucun effort pour faire de Project K l’une des meilleures expériences cinématographiques de l’Inde. L’équipe a embauché des directeurs d’action d’Hollywood. Il semble qu’il y ait également une énorme séquence de combat entre Amitabh Bachchan et Prabhas. Les fabricants veulent offrir une bonne expérience IMAX aux téléspectateurs. Lire toute l’histoire ici…

Affiche spéciale révélée de Prabhas – Adipurush de Kriti Sanon

Prabhas a quelques biggies alignés, et l’un d’eux est Adipurush. Le film est réalisé par Om Raut. Selon un rapport, l’affiche sera lancée le 27 septembre 2022 sur les rives de la rivière Sarayu à Ayodhya. Ensuite, ils assisteront au célèbre Ram Leela d’Old Delhi où ils brûleront les effigies. Lire toute l’histoire ici…

Aishwarya Rai Bachchan pour promouvoir Ponniyin Selvan de cette manière

Ponniyin Selvan de Mani Ratnam est un film très spécial. L’équipe a des plans pour le promouvoir d’une grande manière. Aishwarya Rai Bachchan, Chiyaan Vikram, Jayam Ravi, Trisha, Mohan Raman, Karthi font partie du film. Il semble qu’il sera promu dans tous les monuments historiques emblématiques associés à l’Empire Chola. Les fabricants se rendront également à Dubaï, à Singapour et en Malaisie pour des promotions. Lire la suite…

Nagarjuna réagit à l’échec de Laal Singh Chaddha de son fils Nag Chaitanya

Nagarjuna a déclaré qu’il était bouleversé par l’échec de Laal Singh Chaddha, mais a révélé que son fils Chaitanya l’avait pris dans sa foulée. Il a dit qu’il voulait se montrer en tant qu’acteur. Lire la suite..

Le teaser de Naane Varuvean de Dhanush est sorti

Le teaser de Naane Varuvean de Dhanush est sorti. Dhanush semble prêt à livrer une autre grande performance en tant que protagoniste et antagoniste. Il est dirigé par Selvaraghavan tandis que Yuvan Shankar Raja est le compositeur de la musique.

C’était un rembobinage des nouvelles tendances du Sud du jour…