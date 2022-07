Trending South News Today: les fans de Nayanthara sont contrariés par Karan Johar, la photo monochrome d’Allu Arjun prend d’assaut Internet et plus encore

Des fans de Nayanthara contrariés par Karan Johar à la photo monochrome d’Allu Arjun prenant d’assaut Internet aux images audacieuses de Vishnu Vishal devenues virales, de nombreux films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. C’est dimanche, vous avez peut-être manqué des mises à jour importantes sur votre star préférée ou ses films. Mais ne vous inquiétez pas, car nous sommes ici avec le tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste de toutes les nouvelles tendances du Sud du jour

Koffee With Karan 7 : Karan Johar est massivement critiqué pour avoir manqué de respect à Nayanthara dans son émission ; les internautes disent “Pourquoi semble-t-il si jaloux de l’industrie cinématographique du Sud?”

Dans le dernier épisode de Koffee With Karan 7, Samantha Ruth Prabhu était venue avec Akshay Kumar. Pendant le spectacle, tout en parlant de travailler dans des films à deux héroïnes, Samantha a pris le nom de Nayan et a déclaré qu’elle était la plus grande héroïne du Sud. Alors, Karan a rapidement dit: “Pas aussi loin que ma liste (liste Ormax).” Maintenant, cela a bouleversé les fans de Nayanthara.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/koffee-with-karan-7-karan-johar-gets-massively-trolled-for-disrespecting-nayanthara-on-his-show-netizens-say-why- est-ce-qu’il-semble-si-jaloux-de-l’industrie-du-film-du-sud-les-nouvelles-et-les-commérages-du-sud-2136950/

Les images audacieuses de Vishnu Vishal deviennent VIRALES

Après que Ranveer Singh ait posé nu pour une couverture de magazine, Vishnu Vishal a partagé quelques photos dans lesquelles il a osé tout dévoiler. Il a légendé les photos, “Eh bien… rejoindre la tendance ! PRESQUE ! PS Aussi quand la femme @jwalagutta1 devient photographe…” Les photos de la star tamoule sont devenues VIRALES.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/photos/after-ranveer-singh-went-nude-for-a-photoshoot-vishnu-vishal-shares-his-bold-pictures-heres-a-look-at-south- stars-qui-ont-osé-tout-dénuder-2137068//

La photo monochrome d’Allu Arjun prend d’assaut Internet

La star de Pushpa, Allu Arjun, a récemment fait une séance photo avec le célèbre photographe Avinash Gowariker. Il a partagé une photo monochrome cliquée par le photographe, et elle a pris d’assaut Internet. Les fans d’Allu Arjun ne peuvent s’empêcher de dire à quel point il est sexy.

La vidéo de Yash sur le fait de nourrir un oiseau gagne le cœur de ses fans

La star de KGF 2, Yash, est actuellement en vacances avec sa femme Radhika Pandit. L’acteur a partagé des photos et des vidéos sur Instagram de ses vacances. Récemment, il a partagé une photo de nourrir un oiseau, et ses fans adorent ça. Regardez la vidéo ci-dessous

Prithviraj Sukumaran dévoile le premier look de Theerppu

Prithviraj Sukumaran a de nombreux films alignés et l’un d’eux est Theerppu. Aujourd’hui, l’acteur s’est rendu sur Instagram pour partager la première affiche du film, et ses fans en sont très impressionnés. Découvrez l’affiche ci-dessous