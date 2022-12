Trending South News Today: Les fans célèbrent les 1 ans de la star d’Allu Arjun Pushpa, Hansika Motwani partage des photos inédites du mariage et plus encore

Nous sommes de retour avec les meilleures mises à jour de l’industrie cinématographique du Sud et des acteurs du sud de l’Inde. L’acteur populaire du sud de l’Inde Allu Arjun dans Pushpa: The Rise a eu un an de plus et les fans battent leur plein. En dehors de cela, Hansika Motwani a récemment partagé des photos inédites de ses festivités de mariage. Alors sans plus tarder, voici un aperçu de toutes les principales mises à jour.

Rashmika Mandanna gagne les cœurs avec son signe de cœur pour les paps

L’actrice populaire sud-indienne Rashmika Mandanna sera vue dans Mission Majnu aux côtés de Sidharth Malhotra. Hier soir, la magnifique actrice a été cliquée par les paparazzi alors qu’elle posait avec un signe de cœur pour les paparazzi. Rashmika était magnifique alors qu’elle enfilait un tailleur-pantalon blanc avec une ceinture noire. Elle a complété son look avec un chignon en désordre et des talons noirs.

Hansika Motwani partage de belles images de ses festivités de mariage

La nouvelle mariée Hansika Motwani a profité de sa poignée Instagram et a partagé de beaux moments de ses festivités de mariage avec son petit ami de longue date Sohael Khaturiya. Elle a partagé des photos de sa cérémonie de sangeet et a sous-titré le message avec une bague et un emoji de feu d’artifice. Elle a enfilé un lehenga embelli rose et l’a associé à un dupataa scintillant. Elle a complété son look avec de beaux bijoux.

Ajith Kumar a terminé la première étape de son tour du monde à vélo

Après avoir terminé le tournage de Thunivu, Ajith Kumar a commencé son tour du monde à vélo. La belle star a terminé la première étape de son voyage en traversant tous les états. Le manager d’Ajith Kumar, Suresh Chandra, s’est rendu sur Twitter et a écrit : “#AK a terminé l’étape 1 de sa tournée mondiale en parcourant tous les États de l’Inde. Tout un exploit compte tenu de l’amour qu’il reçoit partout où il voyage en Inde ! Moment de fierté pour toute aventure cavaliers.” Ajith sera ensuite vu dans le réalisateur Thunivu de H Vinoth.

Pushpa d’Allu Arjun: la musique The Rise a un an

La vedette d’Allu Arjun, Pushpa: The Rise, a terminé un an après sa sortie aujourd’hui. Les fans sont occupés à célébrer un an de Pushpa et ont rempli les réseaux sociaux de leurs publications. Pushpa était le film le plus grand et le plus réussi qui a battu tous les records car il offre une expérience plus grande que nature à son public. Les fans célèbrent la journée Pushpa et attendent avec impatience son deuxième opus.

Jr NTR étreignant sa femme Lakshmi Pranathi lors d’une fête vous fera dire aww

L’acteur de RRR, Jr NTR, s’est marié avec Lakshmi Pranathi en 2011 dans le cadre d’un mariage arrangé. Les deux ont récemment assisté à une fête et ont donné des objectifs d’amour majeurs à beaucoup, Jr NTR a partagé une photo dans laquelle il a été vu en train de serrer sa copine dans ses bras, et la photo floue en dit long sur leur lien. Jr NTR sera vu le prochain NTR30 de Kortala Siva.