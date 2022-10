Trending South News Today: les fabricants de Kantara accusés de plagiat par Kerala Band, RRR remporte son premier prix international et plus encore

Nous sommes de retour avec les principales nouvelles tendances de l’industrie cinématographique du Sud. L’une des plus grandes mises à jour de South est celle du film Kantara. Rishabh Shettyle film Kantara a fabuleusement bien réussi au box-office et il est également acclamé par la critique. Mais récemment, il a courtisé les ennuis juridiques. Une autre grande nouvelle est celle de SS Rajamoulic’est RRR mettant en vedette Jr NTR et Ram Charan. Le film a mis en sac son premier projet international. En raison du succès massif du film Sardar, sa partie 2 a déjà été annoncée. Voici toutes les grandes mises à jour en détail.

Les fabricants de Kantara accusés par un groupe du Kerala

Selon les rapports, un groupe basé au Kerala nommé Thaikkudam Bridge a accusé les créateurs de Kantara d’avoir prétendument arraché leur chanson intitulée Navarasam. Ils ont publié un message sur les réseaux sociaux à ce sujet.

RRR remporte son premier prix international

Le film RRR de SS Rajamouli avec Ram Charan, Jr NTR, Alia Bhatt et Aay Devgn a remporté son premier prix international. Le film a remporté le prix du meilleur film international aux Saturn Awards. SS Rajamouli n’a pas pu assister à la cérémonie car il est au Japon pour promouvoir le film.

Sardar 2 annoncé

Le film Sardar de Karthi est devenu un succès au box-office. Dans le même ordre d’idées, les réalisateurs du film ont maintenant annoncé la suite du thriller d’espionnage. À travers un tweet, les créateurs ont écrit : “#Sardar Un espion, toujours un espion ! La mission commence bientôt !! #Sardar 2.”

Varisu Stills des tendances AV sur Twitter

Les fans de Thalapathy Vijay sont super excités pour son film Varisu. Alors que quelques nouvelles images fixes du film se rendaient sur Internet, #VarisuStillsFromAV a commencé à devenir tendance sur Twitter.

La bande-annonce de The Great Indian Kitchen Tamil est sortie

Les réalisateurs du film d’Aishwarya Rajesh, The Great Indian Kitchen, ont dévoilé la bande-annonce de la version tamoule du film. C’est le remake du film Malyalam dans lequel Nimisha Sajayan jouait le rôle principal féminin.

Voici la bande-annonce percutante de mon film, #LaGrandeCuisineIndienne (Tamoul) Préparez-vous pour un film qui ne manquera pas de vous faire faire une sérieuse introspection ! https://t.co/rymYiXFA21 @Dir_kannan #DurgaramChoudhary #NeelChoudhary @RDCMediaPvtLtd @23_rahulr @balasubramaniem aishwarya rajesh (@aishu_dil) 24 octobre 2022

