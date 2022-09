Trending South News Today: les débuts de Karthikeya 2 étoiles Nikhil Siddhartha à Bollywood, Vijay Deverakonda va rester bas après l’échec de Liger et plus

Voici un bref tour d’horizon de toutes les nouvelles tendances de l’industrie cinématographique du Sud ! Beaucoup de grands événements ont eu lieu aujourd’hui. C’était la superstar du Sud Pawan Kalianl’anniversaire de et les médias sociaux étaient en effervescence avec des souhaits chaleureux pour le Bheemla Nayak étoile. Une autre mise à jour majeure concernait Karthikeya 2 étoile Nikhil Siddharta. Apparemment, il est prêt pour ses débuts à Bollywood. Liger a explosé au box-office et Vijay Deverakonda semble en avoir été fortement affecté. Lire sur les principales nouvelles du jour.

Karthikeya 2 stat Nikhil Siddhartha fera ses débuts à Bollywood?

Dans une récente interview avec Bollywood Hungama, Nikhil Siddhartha qui se prélasse du succès de sa récente sortie Karthikeya 2 a révélé que deux grandes maisons de production de Bollywood l’avaient approché pour ses prochains films. Il n’a pas révélé grand-chose mais on peut s’attendre à ce que ses débuts à Bollywood se produisent très bientôt.

La star de Liger Vijay Deverakonda va-t-elle rester discrète pendant un certain temps ?

Le film Liger a explosé au box-office. Vijay Deverakonda a tout mis en œuvre pour promouvoir le film et avait de grands espoirs depuis sa grande sortie en Inde. Mais maintenant, nous avons appris que Vijay est assez contrarié et se sent gêné par l’échec de Liger. Il avait maintenant décidé de rester discret pendant un certain temps avant de sauter sur le suivant.

Chiranjeevi, Mahesh Babu et d’autres souhaitent Pawan Kalyan

À l’occasion du 51e anniversaire de Pawan Kalyan, des stars comme Chiranjeevi, Mahesh Babu, Ravi Teja et de nombreuses autres stars du sud de l’Inde ont profité de leur compte Twitter pour souhaiter la star. Chiranjeevi a partagé une photo de retour avec Pawan Kalyan et lui a écrit une note émotionnelle. Mahesh Babu lui a adressé ses meilleurs vœux.

Le chanteur tamoul Bamba Bakya n’est plus

Une triste nouvelle a également frappé l’industrie cinématographique du Sud. Le chanteur tamoul Bamba Bakya est décédé à l’âge de 49 ans. Il se serait plaint d’inconfort et aurait été transporté d’urgence à l’hôpital de Chennai le 1er septembre. En une journée, les informations faisant état de sa mort sont devenues virales.

Ananya Panday ne jouera-t-elle pas dans Jr NTR’s # NTR30?

Les rapports indiquaient que les fabricants envisageaient Ananya Panday pour #NTR 30. Cependant, grâce à l’échec de Liger, les fabricants repensent maintenant la même chose. Il y a toujours un point d’interrogation sur la principale dame du film de Jr NTR.