Trending South News Today: les débuts de Jr NTR à Hollywood, le geste de Tamannaah Bhatia gagne les cœurs, la version hindi de Karthikeya 2 montre une croissance fantastique et plus

Du reportage de Jr NTR faisant ses débuts à Hollywood au geste de Tamannaah Bhatia à l’IFFM 2022 qui a conquis les cœurs à la version hindi de Nikhil Siddhartha vedette Karthikeya 2 montrant une croissance fantastique au box-office; de nombreux films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. Si vous avez manqué des nouvelles importantes concernant votre star préférée ou son film ; ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec le tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

RRR : Jr NTR se prépare à faire ses débuts à Hollywood peu de temps après avoir fait son entrée sur la liste des pronostics du meilleur acteur des Oscars ? LIRE DEETS

Il y a quelques jours, la star de RRR, Jr NTR, faisait la une des journaux parce qu’elle figurait sur la liste des pronostics du meilleur acteur des Oscars de Variety. Maintenant, apparemment, l’acteur est prêt à faire ses débuts à Hollywood bientôt.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/rrr-jr-ntr-gearing-up-to-make-his-hollywood-debut-soon-after-making-it-to-oscars-best-actor- prédiction-liste-lire-deets-entertainment-news-2157317/

Liger: Vijay Deverakonda DEBUNKS les rumeurs selon lesquelles son film serait un remake de la vedette de Ravi Teja, Amma Nanna O Tamila Ammayi; dit, ‘Je ne ferai jamais…’

Vijay Deverakonda est actuellement occupé par les promotions de son film Liger, dont la sortie est prévue le 25 août 2022. Il y avait des spéculations selon lesquelles le film serait un remake de la vedette de Ravi Teja, Amma Nanna O Tamila Ammayi. Cependant, Vijay a nié les informations et a déclaré qu’il ne ferait jamais de remake.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/liger-vijay-deverakonda-debunks-rumours-of-his-film-being-a-remake-of-ravi-teja-starrer-amma-nanna-o- tamila-ammayi-dit-mal-jamais-bollywood-entertainment-news-2157495/

Tamannaah Bhatia enlève ses chaussures pour allumer une lampe au festival du film indien de Melbourne ; laisse ses fans très impressionnés [Watch viral video]

Le geste de Tamannaah Bhatia au Festival du film indien de Melbourne gagne les cœurs. Pour allumer une lampe, l’actrice a enlevé ses chaussures et ses fans sont super heureux de voir à quel point l’actrice est ancrée et cultivée.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/videos/tamannaah-bhatia-removes-her-shoes-to-light-a-lamp-at-indian-film-festival-of-melbourne-leaves-her-fans-highly- impressionné-regarder-vidéo-virale-divertissement-nouvelles-dernières-nouvelles-tamil-et-telugu-bollywood-2157507/

Liger: Vijay Deverakonda prédit si son film et celui d’Ananya Panday fonctionneront avec le public hindi

Vijay Deverakonda est prêt à faire ses débuts en hindi avec Liger. Le film est tourné en hindi et en télougou, et il est doublé en tamoul, en malayalam et en kannada. Récemment, Vijay a prédit si la version hindi de son film fonctionnera au box-office ou non.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/liger-vijay-deverakonda-predicts-if-his-and-ananya-pandays-film-will-work-with-the-hindi-audience-entertainment-news- dernières-actualités-tamoul-et-telugu-2157449/

La version hindi de Nikhil Siddhartha, vedette de Karthikeya 2, montre un énorme saut au cours du week-end

La vedette de Nikhil Siddhartha, Karthikeya 2, est sortie le 13 août 2022. C’est un film en télougou, mais il a également été doublé et sorti en hindi. La version hindi est sortie sur très peu d’écrans le premier jour, mais compte tenu de la demande du public pour regarder le film, les écrans ont augmenté. La version hindi du jour 1 a collecté Rs. 7 lakh, le jour 2, il a montré un saut et collecté Rs. 28 lakh, et le jour 3 (15 août), la croissance a été incroyable et elle a recueilli Rs. 1,10 crore ; prenant le total de trois jours à Rs. 1,45 crore.