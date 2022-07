Trending South News Today: les affirmations de KRK concernant le divorce de Naga Chaitanya-Samantha Ruth Prabhu, la séance photo de Rashmika Mandanna deviennent VIRALES et plus encore

De Kamaal R Khan affirmant qu’Aamir Khan avait convaincu Naga Chaitanya de divorcer de Samantha Ruth Prabhu à la séance photo monochrome de la star de Pushpa Rashmika Mandanna devenue virale, de nombreux films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. Vous avez peut-être manqué des mises à jour importantes sur votre star préférée ou ses films. Mais ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec le tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour.

Laal Singh Chaddha : KRK révèle que Naga Chaitanya regrette d’avoir fait partie du film d’Aamir Khan ; blâme la superstar pour la rupture de Chay avec Samantha Ruth Prabhu

De nos jours, l’actualité du divertissement est incomplète sans mentionner Laal Singh Chaddha. C’est l’un des plus grands films à sortir cette année. Mais, récemment, KRK dans ses tweets a déclaré que Naga Chaitanya, qui a fait une apparition dans le film, regrettait sa décision de faire le film. Il a également tweeté qu’Aamir avait convaincu Chay de divorcer.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/news-gossip/laal-singh-chaddha-krk-reveals-naga-chaitanya-is-regretting-being-a-part-of-aamir-khans-film-blames-the- superstar-for-chays-split-with-samantha-ruth-prabhu-entertainment-news-2138766/

Projet K : Disha Patani s’ouvre sur le travail avec Prabhas ; révèle comment il l’a traitée sur les plateaux

Disha Patani sera vue dans Prabhas avec Project K, et l’actrice fait l’éloge de la star du Sud. L’actrice d’Ek Villain Returns a déclaré que Prabhas était amoureuse et a révélé comment il l’avait traitée sur les plateaux.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/project-k-disha-patani-opens-up-about-working-with-prabhas-reveals-how-he-treatment-her-on-the-sets- divertissement-actualités-2139025/

Mahesh Babu, Prabhas et d’autres grands héros de Tollywood SLAMMED par le secrétaire de la chambre de commerce du film de Telugu pour “fausses collections et rémunérations élevées”

Mahesh Babu, Prabhas et de nombreux autres acteurs de Tollywood font la une des journaux aujourd’hui pour la mauvaise raison. Le secrétaire de la Chambre de commerce du film de Telugu, Mutyala Ramesh, les a critiqués pour avoir donné de fausses collections et des rémunérations élevées.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/mahesh-babu-prabhas-and-other-top-tollywood-heroes-slammed-by-telugu-film-chamber-of-commerce-secretary-for-fake- encaissements-et-hautes-remunerations-dernieres-actus-du-film-telugu-2138879/

Pushpa : Après Allu Arjun, les photos monochromes de Rashmika Mandanna deviennent VIRALES ; les fans ne peuvent pas arrêter de jaillir de son avatar chaud [View Pics]

Il y a quelques jours, Allu Arjun a partagé une photo monochrome sur Instagram qui était devenue virale. Maintenant, sa co-vedette de Pushpa, Rashmika Mandanna, a pris le contrôle d’Internet avec sa séance photo monochrome.

Découvrez les images ici: https://www.bollywoodlife.com/photos/pushpa-after-allu-arjun-rashmika-mandannas-monochrome-pictures-go-viral-fans-cant-stop-gushing-about-her-hot-avatar-view- pics-entertainment-news-2138984/

Teaser Ra Ra Rakkamma: les mouvements de danse de Kichcha Sudeepa et Jacqueline Fernandez impressionnent les fans

Vikrant Rona devrait sortir le 29 juillet 2022, et aujourd’hui, les créateurs ont dévoilé le teaser du morceau Ra Ra Rakkamma. La chanson met en vedette Kichcha Sudeepa et Jacqueline Fernandez, et les fans sont impressionnés par leurs mouvements de danse.