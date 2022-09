Trending South News Today: L’échec de Liger affecte Jana Gana Mana de Vijay Deverakonda, la sortie de Cobra OTT de Chiyaan Vikram, Ram Charan inquiet des flops et plus

L’industrie du film sud grandit chaque jour qui passe. Avec le succès fulgurant de Pushpa, RRR et plus encore, il y a un grand buzz autour des stars du sud de l’Inde. Sur cette note, voici les gros titres d’aujourd’hui du Sud. Vijay Devérakonda et Ananya Pandayc’est Ligre restait à faire le maximum de buzz. L’échec du film au box-office en a ébranlé plus d’un. En dehors de cela, le film Cobra de Chiyaan Vikram est sorti en salles et bien qu’il ait reçu des critiques positives, il a été mordu par le virus du piratage. Lisez toutes les meilleures histoires ici.

L’échec de Liger affecte Jana Gana Mana de Vijay Deverakonda

Vijay Deverakonda a fait équipe avec Puri Jagannadh pour Liger. Leur prochain projet ensemble est Jana Gana Mana. Apparemment, après l’échec de Liger, le duo acteur-réalisateur prend le plus grand soin pour leur prochain film ensemble. IndiaToday.in rapporte qu’ils vont revoir le scénario et apporter des changements si nécessaire pour s’assurer que le film ne connaît pas le même sort que Liger.

Cobra de Chiyaan Vikram et sa sortie OTT

Malheureusement, la dernière version de Chiyaan Vikram, Cobra, a été divulguée en ligne. Il a été mis à disposition par de nombreux sites de piratage. Au milieu de cela, on se demande si le film aura sa sortie OTT plus tôt que prévu.

Ram Charan inquiet des récents flops

Alors que le RRR de Ram Charan avec Jr NTR a été un énorme succès, sa prochaine sortie immédiate, Acharya, a été un gros flop. Et voilà qu’un grand film comme Liger a connu un destin désastreux. Selon un rapport de Gulte.com, Ram Charan est désormais extrêmement prudent lorsqu’il s’agit de signer des films. Arrête-t-il de signer de nouveaux projets ? Cela reste à voir.

Les débuts en malayalam de Tamannaah Bhatia

Tamannaah Bhatia s’est associée à l’acteur Dileep pour son premier film en malayalam. Il a été provisoirement intitulé D147. Aujourd’hui, un pooja a eu lieu dans un temple ganpati au Kerala. L’actrice était magnifique dans un sari.

#D147 ? Pooja s’est produit aujourd’hui au temple Kottarakara Ganapathi.#Dileep & #Tamannah (Entrée en malayalam) jouant le rôle principal. Réalisé par Arun Gopy, avec #Dilieep après le succès de Ramaleela. Musique : Sam CS DOP : Shaji Kumar Editeur : Vivek Harshan Le tournage commence le 10 septembre. pic.twitter.com/KTz7mlKpXf Moviemania (@Moviemaniac555) 1er septembre 2022

Qu’est-ce qui mijote entre Prabhas et Kriti Sanon ?

Eh bien, sur Koffee With Karan 7, pendant le tour de jeu, Kriti Sanon a appelé sa co-star Adipurush Prabhas. Il a décroché son appel en quelques secondes et cela a fait parler tout le monde. Les fans l’ont déclaré comme le meilleur moment de l’épisode.