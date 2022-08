Trending South News Today: le teaser du parrain de Chiranjeevi est sorti, Suriya 42 commence avec un pooja à Chennai et plus

La grande nouvelle, c’est que les makers ont dévoilé le teaser du Parrain. Le film est le remake officiel de Lucifer. Suriya a commencé son 42e film avec Siva. Voici un point bas…

Le teaser du parrain de Chiranjeevi est arrivé

L’un des films les plus attendus de Chiranjeevi est Parrain. C’est le remake Telugu de Lucifer. Le film est réalisé par Mohan Raja. Aujourd’hui, le teaser du film a été dévoilé. L’un des faits saillants est le fait que Salman Khan partage l’espace d’écran avec Chiranjeevi dans un camée. Le film met également en vedette Nayanthara et Satya Dev. Le teaser nous a rendu encore plus impatients pour la bande-annonce qui devrait sortir bientôt.

Suriya 42 démarre avec un pooja à Chennai

Le 42e film de la superstar tamoule Suriya a démarré avec un pooja à Chennai. Le film est censé être un divertissement de masse. Disha Patani a été encordée par les fabricants en tant que sa principale dame. Siva va réaliser le film. Devi Sri Prasad est venu en tant que compositeur de musique. Ils tourneront à Goa pendant près d’un mois pour ce film.

Le fils de R Madhavan, Vedant, a 17 ans

Le fils de R Madhavan, Vedant, a eu 17 ans. Le fier papa a souhaité à son fils champion une photo de famille. Il a dit qu’une grande année s’annonçait pour eux deux. Vedant remporte des médailles pour la nation dans des événements internationaux.

Date de sortie de Bholaa Shankar

Un jour avant l’anniversaire de Chiranjeevi, les réalisateurs de Bholaa Shankar ont annoncé la date de sortie du film. Il arrive le 14 avril 2023 dans le monde entier. Ils ont tweeté : “Je souhaite au Swagster de INDIAN CINEMA Mega @KChiruTweets… Un très joyeux anniversaire #BholaaShankar ARRIVANT dans les cinémas du monde entier le 14 avril 2023.” Le film est terminé à 40% en ce moment.

Le groupe coréen Tri.Faites partie de la publicité d’Allu Arjun

Armaan Malik a révélé que la nouvelle publicité de Coca Cola mettant en vedette Allu Arjun sera un mélange d’hindi, de télougou et de coréen. Oui, le gang de filles Tri.Be va être dans la chanson.