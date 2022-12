Trending South News Today: le réalisateur de Jawan Atlee et sa femme annoncent leur grossesse, Samantha Ruth Prabhu bat Rashmika Mandanna pour devenir la plus populaire et plus

Voici toutes les principales mises à jour de l’industrie cinématographique du Sud. L’une des plus grandes nouvelles d’aujourd’hui restait à propos de Atlée et sa femme Priya. Ils ont annoncé la grossesse de la manière la plus mignonne possible. A part ça le film de Ram Charan et Jr NTR RRR réalisé par SS Rajamouli a empoché une autre belle réussite à son actif. Samantha Ruth Prabhu a également fait la une des journaux en réussissant à redevenir l’actrice la plus populaire de Telugu. Alors sans plus tarder, voici un aperçu de toutes les principales mises à jour.

Atlee et sa femme annoncent leur grossesse

Le réalisateur Jawan de Shah Rukh Khan, Atlee, s’est rendu sur son compte de réseau social pour annoncer que lui et sa femme attendaient leur premier enfant. Rashmika Mandanna et bien d’autres l’ont félicité.

Heureux de vous annoncer que nous sommes enceintes, nous avons besoin de toute votre bénédiction et de votre amour Avec l’amour Atlée & @priyaatlee PC par @mommyshotsbyamrita pic.twitter.com/9br2K6ts77 atlee (@atlee_dir) 16 décembre 2022

RRR est nominé aux Hollywood Critics Association Awards

RRR de SS Rajamouli qui met en vedette Jr NTR, Ram Charan, Alia Bhatt et Ajay Devgn a réussi à obtenir environ 8 nominations aux Hollywodo Critics Association Awards. Il a été nominé dans des catégories telles que Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur film international et plus encore.

Samantha Ruth Prabhu devient l’actrice sud la plus populaire en telugu

Selon un rapport partagé par Ormax Media, Samantha Ruth Prabhu est devenue la star de cinéma télougou la plus populaire. Elle a battu Rashmika Mandanna, Kajal Aggarwal, Anushka SHetty et plus encore. Voici la liste complète.

L’ED convoque Rakul Preet Singh

Tel que rapporté par Pinkvilla, ED a convoqué Rakul Preet Singh dans une affaire présumée de blanchiment d’argent. Il serait lié à une affaire de drogue très médiatisée. De plus amples détails sont attendus.

L’informatique attaque Prithviraj Sukumaran et d’autres stars du cinéma malayalam

Si un rapport dans Koimoi doit passer, des raids informatiques ont été effectués dans des locaux connectés à Prithviraj Sukumar, aux producteurs Antony Perumbavur, Anto Joseph et Listin Stephen. Les détails de la même chose sont encore sous-enveloppés.