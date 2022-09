Trending South News Today: le parrain de Chiranjeevi ne trouvant aucun distributeur, l’actrice tamoule Deepa se suicide et plus encore

De Chiranjeevic’est Parrain ne trouvant aucun distributeur et L’actrice tamoule Deepa se suicider à Dulquer Salmaan ne pas agir avec son père Mammootty dans Bilal et NayantharaC’est une surprise romantique pour mon mari Vignesh Shivan‘l’anniversaire de; il est temps de revenir sur tout ce qui s’est passé aujourd’hui dans le Film sud industries d’aujourd’hui. Voici tout ce qui a fait la une des journaux pour arriver au nouvelles tendances du sud aujourd’hui… Ergo, il est temps de noter les plus grands journalistes du Sud qui ont réussi à nouvelles tendances du sud aujourd’hui.

Alors, sans plus tarder, voici les newsmakers sud du 18 septembre 2022 :

GodFather de Chiranjeevi ne trouvant pas de distributeurs

Le film de Chiranjeevi GodFather ne trouve aucun preneur pour les salles de cinéma, avec seulement 3 semaines avant sa sortie. Si cela est effectivement vrai, alors c’est un signe inquiétant pour l’une des plus grandes stars de cinéma de tous les temps du cinéma indien, oubliez l’industrie cinématographique telugu seule.

Lire l’histoire complète ici: GodFather de Chiranjeevi ne trouve pas preneur parmi les distributeurs alors qu’il ne reste que 3 semaines avant sa sortie ? Voici la raison

L’actrice tamoule Deepa s’est suicidée

La jeune actrice tamoule Deepa, de son vrai nom Pauline Jessica, a pris la décision extrême de mettre fin à ses jours à seulement 29 ans, avec une carrière prometteuse dans le cinéma tamoul devant elle, en raison de problèmes probablement intenables dans sa vie amoureuse.

Lire l’histoire complète ici: L’actrice tamoule Deepa alias Pauline Jessica de Vaidhaa est retrouvée morte après s’être pendue ; la police soupçonne sa vie amoureuse d’être la cause du suicide

Dulquer Salmaan ne joue pas avec le père Mammootty dans Bilal

Contrairement à la plupart des duos d’acteurs père-fils du cinéma indien, Dulquer Salmaan et Mammootty n’ont jamais partagé l’espace de l’écran ensemble. Tout cela pourrait-il changer dans le prochain film de gangsters de ce dernier?

Lire l’histoire complète ici: Dulquer Salmaan et Mammootty vont-ils ENFIN partager l’écran de Bilal ? La star de Chup renverse les haricots [Exclusive]

Nayanthara est une surprise romantique pour l’anniversaire de Vignesh Shivan

Nayanthara et Vignesh Shivan continuent de nous donner des objectifs relationnels même après leur mariage surréaliste, par exemple cette merveilleuse surprise que Lady Superstar avait en réserve pour son mari directeur à l’occasion de son 37e anniversaire.

Lire l’histoire complète ici: Nayanthara donne une surprise romantique à son mari Vignesh Shivan alors qu’elle célèbre son 37e anniversaire à Burj Khalifa