Trending South News Today: le look “ hot mess ” de Mahesh Babu, la mise à jour de la date de sortie de Pushpa 2 et plus encore

Les stars du sud de l’Inde dominent l’industrie cinématographique, n’est-ce pas ? Des films comme RRR, KGF 2 et bien d’autres ont remporté un énorme succès et maintenant les fans à travers le pays sont intéressés à regarder de nouveaux et nouveaux films. Alors forcément, les stars sont super populaires. Voici toutes les mises à jour des films du Sud aujourd’hui. Parmi les plus grands journalistes de l’actualité, c’est le prince de Tollywood, Mahesh Babou. Son nouveau look a surpris tout le monde. En outre, une mise à jour sur Allu Arjun vedette Pushpa 2 a également excité les fans. Voici donc toutes les principales mises à jour.

Le nouveau look de Mahesh Babu devient viral

Le coiffeur Aalim Hakim a partagé une nouvelle photo de Mahesh Babu révélant son nouveau look. Avec les cheveux en désordre et le swag, Mahesh Babu a laissé tout le monde s’évanouir. Alors que la photo est devenue virale, de nombreux fans de Mahesh Babu se sont demandé si le nouveau look était pour son film sans titre.

Mise à jour Pushpa 2

Allu Arjun, à CNN-News18 Indian of the Year 2022, a fait une mise à jour cruciale sur la sortie de son Pushpa 2. Tout le monde attend avec impatience de savoir quand le film sortira. L’acteur a donc révélé que Pushpa 2 : The Rule sortira en salles l’année prochaine.

Alia Bhatt a rejeté Saaho ?

Des rapports circulent selon lesquels Alia Bhatt a été le premier choix pour jouer le rôle principal féminin dans le film Saaho de Prabhas. Cependant, elle a rejeté l’offre car elle ne voulait pas jouer un rôle “insensé”. Les internautes l’ont trollée et lui ont demandé pourquoi elle avait fait RRR et Brahmastra.

Shruti Haasan parle de son travail de nez

Dans une interview avec Hauterrfly, Shruti Haasan a admis qu’elle s’était fait refaire le nez et qu’elle n’avait pas besoin de se justifier auprès de qui que ce soit. Elle a dit: “J’avais un septum dévié, ça faisait mal. Mais si je pouvais le rendre plus joli, c’est mon visage, pourquoi pas moi?”

Pooja Hegde fête son anniversaire avec Salman Khan

La diva du sud Pooja Hegde qui va être vue dans la superstar de Bollywood Salman Khan à Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan a célébré son anniversaire sur les plateaux. Elle a coupé le gâteau avec Salman Khan debout à côté de lui.

Regardez la vidéo de Pooja Hegde ci-dessous :

Une agréable surprise pour Pooja Hegde, qui fête son anniversaire sur le plateau aujourd’hui avec le casting vedette de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan- Salman Khan, Venkatesh Daggubati et Jassie Gill ! .#HappyBirthdayPoojaHegde pic.twitter.com/0F6nuuBTr5 SpeedTollywood (@SpeedTollywood) 13 octobre 2022

Pour plus de mises à jour, restez à l’écoute de BollywoodLife.com.