Trending South News Today: le Liger de Vijay Deverakonda est impliqué dans la tendance au boycott, les photos de la piscine torse nu de Mahesh Babu deviennent virales et plus encore

Liger avec Vijay Deverakonda et Ananya Panday est devenu le dernier film à faire face à la tendance Boycott Bollywood. Les fans sont mécontents de la façon dont il a soutenu Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan. De plus, le film est réalisé par Karan Johar. Ramya Krishnan s’est ouvert sur le succès gigantesque de Baahubali et sur le fait qu’ils ne s’y attendaient pas dans leurs rêves les plus fous.

Liger : le film de Vijay Deverakonda-Ananya Panday menacé de boycott

Vijay Deverakonda et Liger d’Ananya Panday ont également rejoint la tendance au boycott. Cela s’est produit après qu’une vidéo soit devenue virale où il fait l’éloge de Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan. Les gens critiquent également le film à cause de l’association de Karan Johar et Ananya Panday. Une vieille vidéo où Vijay Deverakonda dit qu’il va bien si les gens ne regardent pas le film fait également le tour. Nous devons voir si cela aura un impact sur les collections de Liger. Le buzz autour du film est vraiment bon. Cette négativité soudaine est inattendue.

Mahesh Babu impressionne les fans avec des photos torse nu sur les réseaux sociaux

Mahesh Babu a travaillé dur sur sa transformation physique pour le film de SS Rajamouli. Aujourd’hui, Namrata Shirodkar a partagé des photos de lui depuis la piscine. Nous pouvons voir qu’il a développé des abdos de planche à laver et que ces veines dans ses mains ressortent et comment. Jetez un oeil ci-dessous…

Nikhil Siddhartha révèle plus de franchise de Karthikeya 2

Nikhil Siddhartha a déclaré à IANS que d’autres films viendront dans la franchise Karthikeya. Le film parle du Dr Karthik qui veut percer les mystères enracinés dans la mythologie indienne. Le film se porte très bien dans la ceinture hindi. Il a eu 3000 spectacles jusqu’à présent. Il a dit que l’équipe avait une énorme responsabilité sur ses épaules et qu’il était submergé par la réponse.

Lavanya Tripathi répond aux rumeurs de mariage avec Varun Tej

L’actrice d’Antariksham Lavanya Tripathi a rejeté les rumeurs d’épouser Varun Tej. Elle a dit que de tels commérages s’étaient produits alors qu’ils tournaient deux films ensemble. Elle a confirmé qu’elle était bien célibataire. Varun Tej n’a jamais parlé de la même chose.

Ramya Krishnan réagit au super succès de Baahubali

Dans une interview accordée à Pinkvilla, Ramya Krishnan a réagi au super succès de Baahubali. Elle a déclaré: “Nous travaillions juste sur un film telugu normal et le considérions comme SS Rajamouli, il est l’un des meilleurs cinéastes du pays, alors oui, de cette façon, c’était important pour nous, mais en tant que film, nous ne savions pas que c’est ça va être aussi gros et c’était juste la chair de poule après ça.”

