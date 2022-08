Trending South News Today: le Liger de Vijay Deverakonda a pris un bon départ à l’étranger, Nagarjuna impressionne dans la bande-annonce de The Ghost et plus encore

La grande nouvelle est qu’Allu Arjun pourrait faire une incursion à Hollywood avec un grand réalisateur. Selon Pinkvilla, il a eu une réunion secrète aux États-Unis avec un réalisateur d’une franchise de super-héros. La bande-annonce de Cobra et The Ghost de Chiyaan Vikram et Nagarjuna est sortie aujourd’hui. Voici un point bas…

Allu Arjun fait une incursion à Hollywood avec un grand réalisateur ?

Buzz est que la star de Pushpa Allu Arjun pourrait faire un saut à Hollywood. Selon un rapport de Pinkvilla, il a fait une réunion secrète avec un directeur d’une franchise de super-héros. Il a été gardé secret.

Jalsa de Pawan Kalyan sera projeté le jour de son anniversaire

Les rapports suggèrent qu’à l’occasion de l’anniversaire de Pawan Kalyan, il y aura une projection spéciale de Jalsa. Comme nous le savons, Pokirri a été montré dans les salles de cinéma il y a quelques jours le jour de l’anniversaire de Mahesh Babu. Jalsa est l’un des plus grands succès de Pawan Kalyan. Il mettait également en vedette Ileana D’Cruz et Parvati Melton.

Chiyaan Vikram impressionne dans la bande-annonce de Cobra

La superstar tamoule Chiyaan Vikram sera vue dans 25 avatars différents pour Cobra. Le film est un thriller où il joue le rôle d’un mathématicien. Le film Chiyaan Vikram a également Srinidhi Shetty et marque les débuts d’Irfan Pathan en tant que méchant. Il a été tourné en grande partie en Russie et en Europe.

Le Liger de Vijay Deverakonda prend un bon départ sur le marché étranger

Liger est le film le plus attendu d’août 2022. Il est sorti aujourd’hui avec des critiques extrêmes et mitigées. Alors que la première moitié est plutôt bonne, les gens ont des problèmes avec la seconde moitié du film. Mais la bonne nouvelle est qu’il attire le public à l’étranger. La collection initiale du film est supérieure à Rs deux crores. C’est une super nouvelle. Vijay Deverakonda et Ananya Panday ont promu le film dans toute l’Inde.

La bande-annonce de Ghost est sortie

La bande-annonce de The Ghost est sortie. Le film a Nagarjuna et Sonal Chauhan dans les rôles principaux. Le swag de Nagarjuna est incontournable et son avatar bourré d’action est un régal pour les yeux. La remorque a également été bien emballée. Celui-ci ressemble à un gagnant pour la star vétéran.

Ce sont les principales nouvelles tendances du Sud aujourd’hui…