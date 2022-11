Trending South News Today: la vedette de Samantha Ruth Prabhu, Yashoda, reçoit des critiques élogieuses, la vedette de Rishab Shetty, Kantara, bat KGF 2 et plus

Nous voici avec la dose quotidienne de vos tendances South News du jour. Il y a eu une grosse sortie aujourd’hui. Samantha Ruth Prabhu La vedette Yashoda est arrivée dans les salles et a suscité des critiques élogieuses. Rishab Shetty vedette Kantara reste fort au box-office dans plusieurs régions de l’Inde. MohanlalLe prochain film de Alone a verrouillé sa date de sortie. Donc, sans plus tarder, voici toutes les principales mises à jour.

Yashoda reçoit des critiques élogieuses de tous

Samantha Ruth Prabhu est heureuse et comment ! Son film Yashoda qui est sorti aujourd’hui et il a reçu des critiques positives de tous les coins. Elle s’est rendue sur Instagram pour exprimer son bonheur et a déclaré qu’elle se sentait motivée pour travailler plus dur.

Kantara bat KGF 2 au Karnataka

Tel que rapporté par India.com, la vedette de Rishab Shetty, Kantara, a réussi à battre le record du KGF 2 de Yash en termes de fréquentation. Apparemment, Kantara a reçu près de 1 crore de pas tandis que KGF 2 avait environ 72 à 75 lakh de pas.

Mohanlal’s Alone obtient une date de sortie

Si quelques rapports doivent passer, la vedette de Mohalal Alone arrivera dans les salles le 2 décembre. Les fabricants n’ont pas encore officiellement annoncé la même chose, mais il y a un fort buzz qu’il sortira en décembre.

Le gentil geste d’Allu Arjun est révélé

La star de Pushpa, Allu Arjun, a une fois de plus conquis les cœurs avec son geste aimable. Il a décidé de parrainer un cours de 4 ans d’une fille qui a perdu son père à cause du coronavirus. La collectrice du district d’Alappuzha, VR Krishna Teja, a révélé la même chose sur sa page Facebook.

Naga Chaitanya commence à tourner son prochain

Selon les rapports, Naga Chaitanya a commencé à travailler sur son prochain sans titre qui marquera ses débuts dans le cinéma tamoul. Krithi Shetty, Sarathkumar et Sampath Raj font également partie de ce film dirigé par Venkat Prabhu.