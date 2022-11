Trending South News Today: la vedette de Samantha Ruth Prabhu, Yashoda, a frappé dans la ceinture sud, la vedette d’Allu Arjun, la date du premier aperçu de Pushpa 2 révélée et plus encore

De Samantha Ruth Prabhu vedette Collection du box-office Yashoda à Allu Arjun vedette Pushpa 2 date de mise à jour du film, Varisu mise à jour et le nouveau look de Jr NTR et d’autres ont fait partie des journalistes de South Movies du jour. Il se passe beaucoup de choses dans le monde du cinéma car il ne dort jamais. Et l’industrie du Sud étant l’une des plus vastes de tous les temps, il y a beaucoup de mises à jour chaque jour. Alors, sans plus tarder, rattrapons ce qui a fait l’actualité…

La vedette de Samantha Ruth Prabhu, Yashoda, est un succès

Samantha Ruth Prabhu, le nom est suffisant pour figurer chaque jour dans la section Entertainment News. Yashoda est sorti hier au cinéma. Le film a frappé Rs 6,32 crores au box-office mondial. Oui, tu l’as bien lu. Samantha et Yashoda, toutes les deux, gagnent le cœur du public et comment !

Harisha Shankar pour faire un film avec Salman Khan ?

Harish Shankar allait faire un film avec la star de Power Pawan Kalyan appelé Bhavadeeyudu Bhagat Singh. Cependant, comme l’acteur est occupé par son travail politique, Harish voudrait passer à un autre projet. Un rapport de Telugucinema.com a révélé que Harish avait raconté une idée d’histoire à Salman Khan et l’avait impressionné. On dit aussi qu’il a également approché Vijay Deverakonda pour un autre film.

Ram Gopal Verma fera une apparition dans le film de Prabhas

Prabhas a Salaar, Project K et Adipurush dans son minou en ce moment dans les films. Prabhas travaille sans relâche sur le film vedette de Deepika Padukone et Amitabh Bachchan, Project K de Nag Ashwin. Le tournage se déroule très bien et la dernière mise à jour à ce sujet est que Ram Gopal Varma va faire une apparition dans le film.

Le nouveau look de Jr NTR devient viral

La star de RRR, Jr NTR, a actuellement deux films en préparation. Son nouveau look devient viral. Le coiffeur Aalim Hakim a partagé une vidéo super cool de Jr NTR dans son nouveau look. Jr NTR a créé une frénésie parmi ses fans avec la même chose. Regardez la vidéo ci-dessous :

Détails de la mise à jour de Pushpa 2

Allu Arjun, Rashmika Mandanna et Fahadh Faasil avec Pushpa The Rule est l’un des films à venir très attendus. Le réalisateur Sukumar est actuellement en cours de tournage. Les fans recevront bientôt une mise à jour sur Pushpa 2. Un reportage dans Pinkvilla a déclaré qu’une vidéo d’une minute du tournage test d’Allu Arjun sera publiée le 17 décembre. Oui, tu l’as bien lu.

Détails du lancement audio de Varisu

La vedette de Thalapathy Vijay et Rashmika Mandanna, Varisu, est prévue pour janvier 2023. Le film fait beaucoup de buzz. Le lancement audio du film réalisé par Vamshi Paidipally aura lieu le 24 décembre, indique un rapport dans Pinkvilla. Les rapports affirmaient qu’il est probable que la bande-annonce de Varisu sortira le même jour. Cependant, ce n’est pas encore confirmé.