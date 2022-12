Trending South News Today: la vedette de Rajinikanth, Muthu, devient la plus grosse recette au Japon, la lueur radieuse de Hansika Motwani après le mariage est incontournable et plus encore

L’industrie cinématographique du Sud a gardé le public accroché aux écrans avec ses mises à jour quotidiennes. Les acteurs du Sud et l’actualité cinématographique sont devenus le sujet de conversation de la ville pour diverses raisons. Depuis le matin, les nouvelles du Sud ont occupé tout le monde avec leurs mises à jour quotidiennes. De la star de Rajinikanth, Muthu devient la plus grosse recette du Japon à la lueur radieuse de la mariée nouvellement mariée Hansika Motwani après le mariage et plus encore.

La vedette de Rajinikanth, Muthu, bat le RRR du SS Rajamouli et devient la plus grosse recette du Japon

La superstar du Sud Rajinikanth, le film vedette Muthu, est devenu le plus gros succès au Japon. Le film bat SS Rajamouli, Ram Charan et Jr NTR film RRR. RRR aurait gagné plus de 20 crore Rs au Japon, tandis que Muthu a collecté plus de 300 millions JPY sur 100 jours.

Hansika Motwani, nouvellement mariée, et son mari Sohael Khaturia ont été aperçus à l’aéroport de Mumbai

L’actrice populaire du Sud Hansika Motwani et son mari Sohael Khaturia ont récemment été aperçus à l’aéroport de Mumbai après leur mariage. L’éclat radieux de Hansika est incontournable car elle a affiché son sindoor et son mangalsutra avec style. Hansika est la plus jolie mariée de tous les temps et elle a tué en salwar kameez rose.

Ram Charan pose pour un selfie avec les enfants de Galwan braveheart

La star populaire du Sud, Ram Charan, a récemment assisté à une cérémonie de remise de prix au cours de laquelle il a été honoré pour sa contribution au cinéma indien. L’acteur de RRR a rencontré les enfants de l’officier de l’armée Braveheart, le colonel Santosh Babu, qui a été martyrisé lors de l’accident de la vallée de Galwan. Les enfants étaient des fans de Ram Charan et ils ont approché l’acteur pour un selfie. L’acteur a posé avec les enfants et leur a même donné de l’amour. Les internautes ont couvert le doux geste de Ram avec beaucoup d’amour et l’ont félicité en le qualifiant de véritable légende.

Nayanthara’s Connect sortira le 9 décembre

Connect, le film d’horreur de l’actrice populaire sud-indienne Nayanthara, sortira le 12 décembre. sortie le 9 décembre Mid Night 12 AM !!! ‘.

Mahesh Babu aime la cuisine maison avec Trivikram, S Thaman

Mahesh Babu s’est réuni avec le réalisateur Trivikram et le compositeur de musique S Thaman et a passé une soirée amusante ensemble. Mahesh Babu travaille actuellement avec le réalisateur Trivikram pour son prochain film intitulé SSMB28. Le bel acteur a dégusté des plats faits maison avec ses proches. L’épouse Namrata a partagé des photos de la réunion et a écrit : “Des petits moments dans ma grande ville de rêves… Merci ma Shazia pour le meilleur repas fait maison !! #Mumbai #Friends #HomeFood.’