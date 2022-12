Trending South News Today: la star de Ram Charan-Jr NTR RRR remporte trois autres prix, une pantoufle lancée sur l’acteur de Kannada Darshan et plus encore

Il est temps de faire un récapitulatif de toutes les principales mises à jour de l’industrie du Sud. Même si cela fait des mois depuis la sortie de RRR, le film de SS Rajamouli ne cesse d’accumuler les éloges. À l’échelle internationale, il a remporté de nombreux prix et trois autres ont été ajoutés à la liste. Un autre grand nom de la journée était une vidéo virale dans laquelle une pantoufle était lancée sur l’acteur de Kannada Darshan. Namrata Chirodkar a été franche sur sa décision de quitter le théâtre après le mariage avec Mahesh Babu. Voici toutes les principales mises à jour.

RRR remporte trois autres prix

Le film RRR de SS Rajamouli avec Ram Charan, Jr NTR, Alia Bhatt et Ajay Devgn a ajouté une nouvelle réalisation à la liste. Aux Philadelphia Film Critics Circle Annual Awards, RRR a remporté dans les catégories Meilleur film en langue étrangère, Meilleure photographie et Meilleure musique / bande originale.

Pantoufle lancée sur l’acteur de Kannada Darshan

Une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut voir qu’une personne a lancé une pantoufle sur l’acteur de Kannada Darshan. Après la même chose, l’acteur a dit : “Ce n’est pas ton erreur mon frère, pas de problème.” Il faisait la promotion de son film Kranti.

Regardez la vidéo de Darshan ci-dessous :

Namrata Shirodkar révèle si elle regrette d’avoir quitté le travail après le mariage

Après son mariage avec Mahesh Babu, Namrata Shirodkar a décidé d’arrêter d’agir et de se concentrer sur sa famille. Elle a déclaré qu’elle ne regrettait aucune décision dans sa vie et qu’elle n’avait pas pris le travail au sérieux. Le moment le plus heureux de sa vie a été lorsqu’elle s’est mariée avec Mahesh Babu.

Les photos de Siddharth et Aditi Rao Hydari dans des t-shirts assortis deviennent virales

Au milieu des rumeurs d’affaire, des photos de Siddharth et Aditi Rao Hydari portant des t-shirts similaires sont devenues virales. Les fans sont totalement en admiration devant leurs photos.

Siddharth porte un sweat-shirt similaire à Aditi Rao Hydari, les fans sont émerveillés #cinéma #AditiRaoHydari pic.twitter.com/34T6gFj1xE OTT GLOBAL (@OTTGlobal) 19 décembre 2022

La chanson Nuvvu Sridevi Nenu Chiranjeevi de Waltair Veerayya arrive sur Internet

La chanson Nuvvu Sridevi Nenu Chiranjeevi de Waltair Veerayya de Chiranjeevi et Shruti Haasan est sortie aujourd’hui. Il a Chiranjeevi et Shruti Haasan dansant au ralenti et romançant dans la neige.

La fin. Pour plus de mises à jour, regardez cet espace.