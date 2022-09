Trending South News Today: la star de Ponniyin Selvan, Aishwarya Rai Bachchan, trollée, les frais ÉNORMES d’Allu Arjun pour Pushpa 2 et plus

D’Aishwarya Rai Bachchan étant trollée et honteuse pour son apparition au lancement de la bande-annonce de Ponniyin Selvan à Allu Arjun devenant l’un des acteurs les mieux payés après avoir reçu un montant énorme pour Pushpa 2; de nombreux films et stars du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. C’est en milieu de semaine et si vous avez manqué une mise à jour importante sur votre acteur préféré ou un film, ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec le résumé de ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour.

Aishwarya Rai Bachchan a été malmenée pour son apparition au lancement de la bande-annonce de Ponniyin Selvan; les internautes disent: «Elle a l’air horrible; botox ke natije’

Aishwarya Rai Bachchan a récemment assisté au lancement de la bande-annonce de son film tamoul Ponniyin Selvan à Chennai. Alors que ses fans ont adoré son avatar indien, les internautes ont trollé et fait honte à l’actrice.

Liger : Le réalisateur Puri Jagannadh va-t-il quitter son appartement de Mumbai la perte massive subie par le film de Vijay Deverakonda ? PELLE À CHAUD

Le Liger de Puri Jagannadh avec Vijay Deverakonda et Ananya Panday est devenu un désastre au box-office. Maintenant, semble-t-il, le cinéaste quittera son appartement de Mumbai après avoir subi des pertes dues au fait que le film a été un flop.

Rashmika Mandanna est assaillie alors qu’elle rend visite à Lalbaughcha Raja; les internautes disent: “Il y avait des chances d’agressions massives”

Après avoir lancé la bande-annonce de son film de Bollywood Goodbye, Rashmika Mandanna a rendu visite à Lalbaughcha Raja pour demander la bénédiction de Lord Ganesh. Cependant, les fans s’inquiètent pour elle et lui ont conseillé de ne pas visiter les lieux publics.

Bande-annonce de Ponniyin Selvan 1 : Avec seulement quelques scènes, Aishwarya Rai Bachchan vole la vedette ; les fans ne peuvent pas oublier sa beauté époustouflante [View Tweets]

La bande-annonce de Ponniyin Selvan est sortie récemment et elle reçoit une excellente réponse. Mais, une chose que tout le monde ne peut s’empêcher de louer est Aishwarya Rai Bachchan. L’actrice vole clairement la vedette dans la bande-annonce.

Pushpa 2 : Allu Arjun facture un montant énorme pour le film ; rejoint la ligue de Salman Khan?

Allu Arjun est prêt à commencer le tournage de Pushpa 2. Il y a eu plusieurs rapports sur ses honoraires dans le film, et un rapport récent suggère qu’il a rejoint la ligue de Salman Khan et Akshay Kumar.

