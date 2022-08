Trending South News Today: la star de Liger Vijay Deverakonda révèle son béguin, les photos d’Amit Shah-Jr NTR virales, Pushpa 2 lancé avec puja et plus encore

De la star de Liger Vijay Deverakonda révélant qui est son béguin de tous les temps au ministre de l’Intérieur Amit Shah et les photos de la star de RR Jr NTR deviennent virales à la vedette d’Allu Arjun Pushpa 2 lancée avec une cérémonie de puja ; de nombreux films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. Si vous avez manqué des nouvelles ou des mises à jour importantes, ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec le résumé de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

Liger: Vijay Deverakonda révèle son béguin de tous les temps et ce n’est NI Sara Ali Khan NI Ananya Panday

Vijay Deverakonda est fin prêt pour la sortie de son premier film pan-indien Liger. Mais, à part le film, l’acteur a attiré l’attention de tout le monde avec les déclarations qu’il fait lors d’interviews. Récemment, il a parlé de son béguin de tous les temps et ce n’est pas Sara Ali Khan ou Ananya Panday.

Pourquoi la star de RRR Jr NTR et le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah se sont-ils rencontrés ? Les internautes spéculent sur le motif

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, s’est rendu sur Twitter pour partager quelques photos de sa rencontre avec la star de RRR, Jr NTR. Les images sont devenues virales sur les réseaux sociaux, et tout le monde se demande pourquoi l’acteur a rencontré le ministre de l’Intérieur du pays.

La vedette d’Allu Arjun, Pushpa 2, commence par une cérémonie de Puja

Allu Arjun avec Pushpa 2: The Rule est l’un des films à venir les plus attendus. C’est un film en télougou mais il sera doublé et diffusé dans différentes langues, dont l’hindi. Aujourd’hui, les réalisateurs ont lancé le film avec une cérémonie de puja et l’ont emmené sur Twitter pour en informer tout le monde.

Affiche du premier aperçu du geôlier : l’intense avatar de Rajinikanth impressionne les fans ; voici comment l’ex-gendre Dhanush a réagi

La vedette de Rajinikanth Jailer est l’un des prochains films tamouls les plus attendus. Aujourd’hui, les réalisateurs ont dévoilé la première affiche du film, et elle a reçu une réponse fantastique. Même l’ex-gendre de la superstar a réagi à l’affiche.

Allu Arjun recrée son dialogue emblématique Pushpa avec National Flag à New York ; les fans deviennent fous [Watch Video]

Allu Arjun et sa femme Sneha Reddy se sont récemment rendus à New York pour assister à l’India Day Parade. Là, il a recréé son dialogue emblématique Pushpa et lui a donné un angle de drapeau national. La vidéo du même est devenue virale sur les réseaux sociaux.

