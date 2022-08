Trending South News Today: la révélation de Naga Chaitanya sur le fait d’avoir été surpris en train de s’embrasser en voiture, les fans de Prabhas SUPER excités pour la mise à jour de Salaar et plus encore

De Naga Chaitanya révélant avoir été attrapé par la police alors qu’il s’embrassait dans une voiture aux fans de Prabhas attendant avec impatience une mise à jour de Salaar; de nombreuses célébrités et films du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. C’est le week-end et vous avez peut-être manqué des mises à jour intéressantes sur votre star préférée ou ses films. Mais ne vous inquiétez pas, car nous sommes ici avec le tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

Naga Chaitanya fait une révélation CHOQUANTE ; il a été surpris alors qu’il s’embrassait dans une voiture [Read Deets]

Naga Chaitanya, qui est actuellement occupé à recueillir des éloges pour son apparition dans Laal Singh Chaddha, a récemment fait une révélation choquante. Dans une interview, il a révélé qu’il avait été surpris par la police alors qu’il s’embrassait dans une voiture.

Une mise à jour sur Prabhas starrer Salaar sera le 15 août

Les fans de Prabhas ont reçu des nouvelles passionnantes aujourd’hui. Une mise à jour sur son prochain film Salaar sera publiée le 15 août 2022. Le compte Twitter officiel du film a publié : “Préparez-vous pour Salaar. Restez à l’écoute.” Découvrez le tweet ci-dessous

Tamannaah Bhatia impressionne les fans au Festival du film indien de Melbourne

Aujourd’hui, Tamannaah Bhatia, Taapsee Pannu et Anurag Kashyap ont assisté au Festival du film indien de Melbourne, et c’est un geste de l’actrice Baahubali qui a impressionné tout le monde. En allumant la lampe au festival, Tamannaah a enlevé ses talons. Les internautes font l’éloge de l’actrice et traînent Taapsee et Anurag.

Tammu enlevant ses talons avant d’allumer la lampe ?? @tamannaahspeaks #Tamannah #TamannaahBhatia pic.twitter.com/bmXyeNJWS9 Fan de Miss B (fan de Tammu ? ) (@ Ram42016453) 12 août 2022

Le Drishyam 3 de Mohanlal bientôt annoncé ?

Drishyam et Drishyam 2 sont deux des meilleurs thrillers du cinéma indien, et les créateurs ont confirmé qu’il y aura également un Drishyam 3. Maintenant, selon plusieurs tweets sur les réseaux sociaux, Drishyam 3 sera bientôt annoncé, et cela a rendu les fans de Mohanlal super excités.

Ram Charan-Jr NTR vedette RRR obtient une fonctionnalité spéciale sur Google

Vous souvenez-vous de la scène dans RRR où Ram Charan est à cheval et Jr NTR fait du vélo ? Eh bien, cette scène est devenue une fonctionnalité spéciale maintenant sur Google. Ainsi, lorsque vous recherchez RRR sur Google, vous pouvez voir les émojis de mouvement d’un cheval et d’un vélo dessus. Les fabricants se sont tournés vers Twitter pour remercier Google. Découvrez le tweet ci-dessous