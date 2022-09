De Rajinikanthla fille de Soundarya accueillant son deuxième enfant et l’actrice de Sita Ramam Mrunal Thakur voulant “ congeler ses œufs ” à Brahmastra battant KGF 2 au box-office, première étape des promotions Adipurush de Prabhas et la réaction de Vijay Deverakonda à la mise de côté de Jana Gana Mana; il est temps de revenir sur tout ce qui s’est passé aujourd’hui dans le Film sud industries d’aujourd’hui. Voici tout ce qui a fait la une des journaux pour arriver au nouvelles tendances du sud aujourd’hui… Ergo, il est temps de noter les plus grands journalistes du Sud qui ont réussi à nouvelles tendances du sud aujourd’hui.

Alors, sans plus tarder, voici les newsmakers sud du 12 septembre 2022 :

La fille de Rajinikanth, Soundarya, accueille un deuxième enfant

Il s’agit du premier enfant de Soundarya Rajinikanth issu de son deuxième mariage avec Vishagan Vanangamudi, acteur et homme d’affaires. Soundarya est autrefois bénie avec un fils, Ved, le 6 mai 2015, de son premier mariage avec Ashwin Ramkumar, un industriel.

Lire l’histoire complète ici: Soundarya, la fille de Rajinikanth, accueille un deuxième enfant; partage un aperçu du bébé et du nom

L’actrice de Sita Ramam, Mrunal Thakur, veut “congeler ses œufs”

Mrunal Thakur brise plusieurs notions dépassées sur les femmes qui sortent dans la trentaine, leurs perspectives de tomber amoureuses et les pressions d’avoir un bébé à cet âge de la part de la société, de vos proches et de votre propre horloge biologique perçue.

Lire l’histoire complète ici: L’actrice de Sita Ramam, Mrunal Thakur, révèle qu’elle veut un bébé mais qu’elle ne veut pas tomber amoureuse

Brahmastra bat KGF 2 au box-office

Brahmastra a collecté un énorme Rs 121 crore net au cours de son premier week-end, comprenant toutes les langues, avec Rs 107 crore net provenant de sa seule version hindi, tandis que dans le monde entier, il se situe à un incroyable Rs 222 crore brut.

Lire l’histoire complète ici: Brahmastra a-t-il battu KGF 2, week-ends d’ouverture RRR? Vérifier

Première étape des promotions Adipurush de Prabhas

Prabhas brûlera l’effigie de Ravaan au célèbre Lav Kush Ramleela. Il ne pouvait y avoir de début plus parfait pour les promotions d’Adipurush.

Lire l’histoire complète ici: Prabhas pour lancer les promotions d’Adipurush avec style ; Baahubali va brûler l’effigie de Ravan

Vijay Deverakonda réagit à la mise à l’écart de Jana Gana Mana

Enfin, Vijay Deverakonda s’est enfin ouvert sur son prochain film avec son réalisateur Liger, Puri Jagannadh, mis de côté, et ce qu’il avait à dire est tout à fait compréhensible…

Lire l’histoire complète ici: Vijay Deverakonda réagit pour la première fois alors que Jana Gana Mana est mise à l’écart après Liger