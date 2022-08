Trending South News Today: la fille de NTR, Uma Maheshwari, décède par suicide, la photo de la star de Liger Vijay Deverakonda avec Chiranjeevi-Salman Khan devient virale et plus

De la fille de NTR, la disparition d’Uma Maheshwari à la photo de la star de Liger Vijay Deverakonda avec Chiranjeevi et Salman Khan devenant virale à l’ancienne déclaration de Samantha Ruth Prabhu sur Hrithik Roshan faisant à nouveau l’actualité; de nombreux films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. Si vous avez manqué une mise à jour importante sur votre star préférée, ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec le résumé de tout ce qui s’est passé aujourd’hui dans l’industrie cinématographique du Sud. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

La fille de NTR, Uma Maheshwari, s’est suicidée

NT Rama Rao était l’un des plus grands noms du cinéma et de la politique du Sud. Il était l’ancien ministre en chef de l’Andhra Pradesh. La fille de NTR, Uma Maheshwari, aurait été retrouvée pendue aujourd’hui à son domicile. Selon certaines informations, elle avait des problèmes de santé et suivait un traitement depuis deux mois. Des membres de la famille comme Nandamuri Balakrishna, Kalyan Ram et d’autres ont visité sa maison pour lui rendre un dernier hommage.

La photo de la star de Liger Vijay Deverakonda avec Chiranjeevi-Salman Khan devient virale

Vijay Deverakonda est actuellement occupé par les promotions de Liger qui marqueront ses débuts à Bollywood. Le film est tourné en hindi et en télougou, et il sera doublé et diffusé dans différentes langues comme le tamoul, le malayalam et le kannada. Récemment, Vijay a rencontré Chiranjeevi et Salman Khan, et leur photo est devenue virale. Découvrez le tweet de l’acteur ci-dessous

Mégastar @KChiruTweets Monsieur & @BeingSalmanKhan Monsieur – Vos bénédictions et votre amour pour #Liger signifie le monde pour nous! Mon respect et mon amour toujours pic.twitter.com/uts0kcY4L3 Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) 1 août 2022

Ramarao On Duty : les fans de Ravi Teja accusent l’acteur de “mauvais choix” ; le cinéaste Sarath Mandava verrouille son compte Twitter

La vedette de Ravi Teja, Ramarao On Duty, n’a pas réussi à se faire une place au box-office, et les fans de l’acteur en sont assez contrariés. Ils le critiquent pour ses mauvais choix. De plus, le réalisateur Sarath Mandava a verrouillé son compte Twitter.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/ramarao-on-duty-ravi-tejas-fans-slam-the-actor-for-poor-choices-filmmaker-sarath-mandava-locks-his-twitter- compte-entertainment-news-2144540/

Vijay Deverakonda laisse Rashmika Mandanna rougir à l’événement Sita Ramam en lui disant: “Tu es toujours si jolie et belle”; se demande pourquoi le public rigole [Watch]

La relation supposée entre Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna a toujours fait la une des journaux. Récemment, Vijay a assisté à un événement promotionnel du film de Rashmika, Sita Ramam, et lorsqu’il a félicité l’actrice pour son apparence jolie et belle, le public s’est mis à rire.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/vijay-deverakonda-leaves-rashmika-mandanna-blushing-at-sita-ramam-event-as-he-tells-her-you-always-look-so- jolie-et-belle-merveille-pourquoi-le-public-rigole-regarder-2144546/

Quand Samantha Ruth Prabhu n’aimait pas Hrithik Roshan pour son apparence et a donné CETTE note sur 10

Qui n’aime pas Hrithik Roshan ? Eh bien, la réponse est Samantha Ruth Prabhu. Une vieille interview de l’actrice de The Family Man 2 est redevenue virale, et la raison en est Hrithik Roshan. Dans l’interview, Sam a dit qu’elle n’aimait pas Hrithik et lui a donné 7 points sur 10. C’est en fait très choquant.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/when-samantha-ruth-prabhu-made-a-comment-on-hrithik-roshan-said-she-doesnt-like-him-much-and-rated- lui-7-sur-10-divertissement-nouvelles-dernières-nouvelles-tamil-et-telugu-2144696/