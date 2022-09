Trending South News Today: la date de sortie du teaser Adipurush de Prabhas-Kriti Sanon, les fabricants de Suriya 42 émettent un avertissement sévère et plus encore

Du teaser de Prabhas et Kriti Sanon star Adipurush bientôt publié aux créateurs de Suriya 42 partageant un avertissement sévère sur les réseaux sociaux à la vidéo virale de Kajal Aggarwal sur l’apprentissage de Kalaripayattu; de nombreux films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. Vous avez peut-être manqué des nouvelles importantes sur votre star préférée, mais ne vous inquiétez pas car Bollywoodlife est là avec le résumé de tout ce qui s’est passé dans le Sud. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

Le teaser d’Adipurush sortira à CETTE date ?

La vedette de Prabhas et Kriti Sanon, Adipurush, est l’un des films les plus attendus de 2023. Le film devrait sortir le 12 janvier 2023, et apparemment, les réalisateurs prévoient de lancer le teaser du film le 2 octobre 2022 à Ayodhya. Cependant, il n’y a aucune annonce officielle à ce sujet.

Avertissement sévère des fabricants de Suriya 42

Suriya 42 est actuellement en production et quelques photos et vidéos des décors ont été divulguées. Cependant, les fabricants ont averti sévèrement tout le monde que des poursuites judiciaires seraient engagées contre les personnes qui divulgueraient quoi que ce soit des décors. Découvrez leur tweet ci-dessous

Veuillez ne pas partager de vidéos et de photos de lieux de tournage à propos de #suriya42 pic.twitter.com/idnGu4VXvz Studio Vert (@StudioGreen2) 25 septembre 2022

La vidéo d’entraînement Kalaripayattu de l’actrice indienne 2 Kajal Aggarwal devient virale

Après la grossesse, Kajal Aggarwal est maintenant prête à être de retour sur les plateaux car elle commencera à tourner pour la vedette de Kamal Haasan Indian 2. L’actrice s’entraîne Kalaripayattu et s’est récemment rendue sur Instagram pour partager une vidéo de la même chose. La vidéo est devenue virale et les fans de Kajal ont hâte de la voir dans le film.

Découvrez la vidéo de la formation Kalaripayattu de Kajal Aggarwal ci-dessous

Thalapathy Vijay et Atlee vont-ils faire équipe pour un film à gros budget ?

Après Theri, Mersal et Bigil, Atlee et Thalapathy Vijay seraient tous prêts à faire équipe pour la quatrième fois. Selon les rapports, il sera réalisé avec un budget de Rs. 300 crores. Pendant ce temps, Vijay est actuellement occupé avec Varisu et Atlee dirige Shah Rukh Khan à Jawan.

Malavika Mohanan est magnifique en tenue indienne; les photos deviennent VIRALES

Malavika Mohanan attire toujours l’attention de tout le monde avec sa séance photo. Pour souhaiter à ses fans Happy Navratri, l’actrice a partagé quelques photos en tenue indienne, et ses fans en deviennent gaga. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Découvrez les photos ci-dessous