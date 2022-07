Trending South News Today: la bande-annonce de Liger de Vijay Deverakonda OUT, le SS Rajamouli critiqué par l’historien britannique pour RRR et plus

Liger était le mot à la mode sur les réseaux sociaux aujourd’hui. La bande-annonce du film de Vijay Deverakonda est sortie. Les fans adorent Ramya Krishnan dans la bande-annonce. RRR a été critiqué par un historien britannique pour qui la projection des Britanniques en tant que colonisateurs est incorrecte. Voici un point bas…

La bande-annonce de Liger de Vijay Deverakonda est sortie

La bande-annonce de Liger est sortie. Vijay Deverakonda est considéré comme un combattant MMA avec un trouble de la parole dans le film Puri Jagannadh. Vijay Deverakonda joue le rôle d’un chaiwalla doué pour le combat. On peut voir Mike Tyson à la fin de la bande-annonce. Ananya Panday a l’air bien aussi. Mais c’est Ramya Krishnan qui a époustouflé tout le monde avec son féroce avatar.

Lire la suite : Bande-annonce Liger : Vijay Deverakonda apporte son A-game à Bollywood ; laisse les fans en redemander avec sa performance exceptionnelle

RRR et SS Rajamouli sont critiqués par l’historien britannique

Le RRR du SS Rajamouli a été critiqué par l’historien britannique Robert Tombs. Il a dit que la projection de Britanniques dans le film n’était pas authentique et n’était faite que pour créer plus d’héroïsme dans le film. Il est professeur à Cambridge. Il a été cité comme disant: “RRR se plie au nationalisme hindou réactionnaire et violent qui est en train de dominer la culture et la politique indiennes, attisé par le gouvernement Modi.”

Lire la suite: RRR: SS Rajamouli critiqué par cet historien pour avoir montré les Britanniques comme des “méchants”, les fans desi prennent la défense du cinéaste

Akshay Kumar se fait troller pour Koffee avec la promo de Karan 7

Koffee de Karan Johar avec Karan 7 verra Akshay Kumar et Samantha Ruth Prabhu sur le canapé pour la première fois. Il y a une vidéo où il danse sur Oo Antava Vaa avec l’actrice Pushpa. Certains internautes ont trouvé cela effrayant et ont trollé l’acteur.

Lire la suite : Koffee avec Karan 7 : Akshay Kumar qualifié de « effrayant » pour avoir dansé sur Oo Antava avec Samantha Ruth Prabhu

Silambarasan va retourner en Inde après le traitement de papa

La star de Maha Silambarasan va rentrer en Inde dans quelques jours. Son père, T Rajender, était là pendant un mois pour se faire soigner pour un problème de santé. Simbu s’est absenté du travail pour être avec son père. Maintenant, il semble qu’il sera de retour à la maison. Des vidéos de lui jouant avec son neveu ont également fait surface sur les réseaux sociaux.

Documentaire Nayanthara-Vignesh Shivan sur Netflix

C’est officiel, le documentaire sur le mariage de Nayanthara et Vignesh Shivan arrive sur Netflix. Nous verrons des photos de leur tournage avant le mariage. Les fans vont se régaler.