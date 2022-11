Trending South News Today: Kriti Sanon réagit au retard d’Adipurush; L’équipe Ponniyin Selvan 1 a une réunion sans Aishwarya Rai Bachchan et plus

Il s’est passé beaucoup de choses dans le sud instantanément et nous vous proposons ici toutes les dernières mises à jour qui retiendront votre attention. De Rishabh Shetty donnant l’image du jeune homme en colère d’Amitabh Bachchan qui l’a aidé à construire son personnage à Kantara, Kriti Sanon réagissant au retard d’Adipurush avec Prabhas aux fans manquant Aishwarya Rai Bachchan lors de la réunion amusante de toute l’équipe de Ponniyin Selvan 1.

Rishabh Shetty a récemment révélé dans l’une de ses interviews comment Amitabh Bachchan a été son idole et c’est son image de jeune homme en colère qui l’a aidé à creuser son personnage dans Kantara. Kantara est actuellement le film dont on parle le plus dans l’industrie du sud et le gaz Rishabh est devenu une star du jour au lendemain avec ce film.

Toute l’équipe de Ponniyin Selvan I a une réunion sans Aishwarya Rai Bachchan et les anciens fans de Miss India lui manquent énormément. La PS1 était la dernière version d’Aishwarya, et elle a reçu tout l’amour et les éloges. Elle avait l’air tout aussi éthérée et belle que Nandini dans le réalisateur de ce Mani Ratnam.

Kriti Sanon parle du retard d’Adipurush avec Prabhas que toute l’équipe a travaillé immensément dur et le cinéaste Om Raut a beaucoup de travail à faire sur le projet, y compris le VFX. Le teaser d’Adipurush a fait face à de nombreuses réactions négatives de la part des internautes pour ses effets visuels et les créateurs ont maintenant annoncé qu’ils retravailleraient dessus. Le casting des stars de Ramayana OF a exprimé son mécontentement face à la représentation de Ram, Sita et Raavan dans l’autre et a déclaré que notre dieu ne ressemblait pas à des Moghuls.

Mammooty organise un déjeuner spécial pour l’ensemble de la distribution et de l’équipe de Kaathal The Core alors qu’elle termine le tournage du film et que les photos d’eux sont devenues virales. l’acteur a même mentionné à quel point il aimait travailler avec toute l’équipe dynamique.