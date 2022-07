Trending South News Today : Kiccha Sudeep sur les menaces de mort contre Salman Khan, débat avec Ajay Devgn ; rumeurs d’amoureux Siddharth-Aditi Rao Hydari repéré et plus

La nouvelle est que Siddharth et sa petite amie supposée Aditi Rao Hydari ont été repérés à Mumbai, Kiccha Sudeep parle de Salman Khan qui a reçu des menaces de mort, Nithya Menen est en couple avec l’acteur malayalam populaire et plus de nouvelles Trending South News d’aujourd’hui. Voici un aperçu de l’actualité…

Diktat strict de Naga Chaitanya aux médias au milieu des informations faisant état d’une liaison avec Sobhita Dhulipala

Naga Chaitanya est actuellement occupée par les promotions de Merci. Le bel actoe a un diktat strict envers les médias selon lequel aucune question personnelle ne doit être posée. L’acteur a fait la une des journaux pour sa relation supposée avec l’actrice Sobhita Dhulipala. Lors d’une interview à Hyderabad, lorsque l’un des journalistes lui a posé une question personnelle, l’acteur a quitté l’interview. Lis

Siddharth et sa petite amie supposée Aditi Rao Hydari repérés à Mumbai

Siddharth et Aditi Rao Hydari sont apparemment tombés amoureux sur les tournages de leur film Telugu 2021, Maha Samudram. Les deux sont censés être dans une relation engagée. Selon les rapports, les paps se sont rassemblés devant le poste de salon sachant que Siddharth et Aditi Rao Hydari y étaient présents. Les papas ont commencé à cliquer sur les photos après que le couple présumé ait quitté le salon. Siddharth était contrarié et a demandé aux paps d’arrêter de cliquer sur les images. L’acteur s’est mis en colère contre les paps et a lancé un avertissement sévère aux paps. Siddharth leur a apparemment dit qu’il leur demandait gentiment une fois pour toutes d’arrêter de prendre ses photos car il n’est pas d’ici (Mumbai ou peut-être Bollywood) et qu’ils devraient cliquer sur les personnes qui appartiennent à l’endroit, ce qui en ferait même un problème régional. Il a ensuite continué à les avertir davantage que la prochaine fois, il ne formulerait pas décemment sa demande. Lis

Kiccha Sudeep parle de menaces de mort pour Salman Khan

Lors d’une interview avec Zee Media, la star du Sud Kiccha Sudeep a été interrogée sur le fait que Salman Khan avait reçu des menaces de mort, ce à quoi il a répondu : ” J’ai vérifié qu’il allait bien. niklege, abhi cyclisme niklege vo. Ye unka décision nahi hai, ye unse pyar karne vale logo na et service de police moi jo kaam karte hain, unka responsabilité hai. Varna vo abhi bhi niklegepaidal. Il a vécu sa vie comme ça. Il a a vécu sa vie comme il l’entend. C’est un homme inoffensif. C’est un homme droit. Lis

Nithya Menen est en couple avec l’acteur malayalam populaire

L’actrice sud-indienne Nithya Menen a finalement décidé de se marier. L’actrice est apparemment dans une relation amoureuse avec un acteur malayalam populaire et elle a l’intention de se marier avec lui bientôt. Nithya aurait rencontré son beau avant de faire partie de l’industrie cinématographique et depuis lors, les deux sont ensemble. Cependant, une déclaration officielle de l’actrice sur ses rumeurs de mariage est toujours attendue. Lis

Naga Chaitanya révèle des détails sur l’émission spéciale d’Aamir Khan de Laal Singh Chaddha pour Chiranjeevi, SS Rajamouli et Sukumar

L’acteur sud-indien Chiranjeevi a organisé une émission spéciale chez lui pour Aamir Khan et Naga Chaitanya. Le directeur de RRR SS Rajamouli, le directeur de Pushpa Sukumar et Nagarjuna Akkineni ont également été invités à l’émission spéciale. “Chiranjeevi garu a regardé le film et a fait l’éloge de mon jeu. Il a félicité Aamir monsieur pour avoir fait un si beau film. Ce fut une expérience surréaliste pour moi de regarder le film avec eux. Ils ont partagé leurs commentaires et quelques contributions au montage final. et les mots que tout le monde a prononcés à propos de ma performance m’ont fait super plaisir. J’ai hâte que le film sorte et de voir la réaction du public”, a déclaré Naga Chaitanya. Lis