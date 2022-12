Trending South News Today: KGF 2 star Yash clique sur l’image avec 700 fans, Dil Raju réagit aux trolls comparant Thalapathy Vijay et Ajith Kumar et plus

Une nouvelle journée touche à sa fin et nous sommes de retour avec les meilleures mises à jour de l’industrie cinématographique du sud de l’Inde. Les acteurs du sud de l’Inde ont réussi à attirer l’attention avec leurs actualités et leurs trucs à la mode. L’industrie du sud de l’Inde a gardé les téléspectateurs sur le bord de leurs sièges avec leurs nouvelles juteuses. De Yash en cliquant sur une photo de selfie avec 700 fans à Bangalore à Dil Raju réagissant aux trolls comparant Thalapathy Vijay et Ajith Kumar et plus encore. Alors sans plus tarder, voici un aperçu de toutes les principales mises à jour.

Yash clique sur des selfies avec 700 fans à Bangalore

La superstar de Kannada, Yash, a récemment assisté à un événement organisé à Banglore au cours duquel il a cliqué sur des selfies avec 700 fans à Bangalore. L’acteur de KGF Chapter 2 a été obligé de cliquer sur une photo et son geste chaleureux a laissé tout le monde tomber amoureux de lui. Son geste aimable a été extrêmement apprécié par ses fans à Bangalore et cela montre qu’il ne tient pas ses stars pour acquises. Plusieurs fans ont versé de l’amour et de l’appréciation sur Yash.

Le deuxième single de Thunivu, Kasethan Kadavulada OUT

Préparez-vous à découvrir le pouvoir de l’argent ! ? #KasethanKadavulada DEHORS MAINTENANT Allez le regarder maintenant – https://t.co/N1cHVVQcvP #ThuvinuSecondSingle Boney Kapoor (@BoneyKapoor) 18 décembre 2022

Thunivu d’Ajith Kumar est l’un des films sudistes les plus attendus cette année. La deuxième chanson de Thunivu d’Ajith Kumar intitulée Kasethan Kadavulada est enfin sortie. La chanson a recueilli plus de 10 millions de vues et il faut dire que c’est un numéro plein d’entrain. La chanson est chantée par Vaisagh, Manju Warrier et Ghibran, tandis que les paroles ont été écrites par Vaisagh et la musique est composée par Ghibran. Thunivu est un thriller d’action mettant en vedette Ajith dans un nouveau look.

Dil Raju réagit enfin aux trolls comparant Thalapathy Vijay et Ajith Kumar

Le célèbre producteur Dil Raju, qui a reçu plusieurs contrecoups pour avoir comparé Thalapathy Vijay et Ajith Kumar, a finalement réagi aux trolls et a également offert des éclaircissements à ce sujet. Lors d’un événement à Hyderabad, il a déclaré que les internautes se concentraient sur le clip de 15 secondes de l’interview de 45 minutes. Il a même dit qu’il y avait des aspects positifs à la fois d’Ajith et de Vijay.

Prabhas révèle ses projets de mariage

L’acteur du sud de l’Inde Prabhas dans l’émission de chat de Nandamuri Balakrishna, Unstoppable avec NBK 2 a parlé de ses projets de mariage. Il a esquivé la question et a dit qu’il devrait dire après l’acteur de Tiger 3 Salman Khan. Le mariage de Prabha est devenu le sujet de conversation de la ville et il est un célibataire éligible dans l’industrie cinématographique Telugu. L’acteur a été jumelé avec plusieurs actrices de premier plan. Récemment, il était dans les nouvelles avec sa relation avec Kriti Sanon car les deux seront vus à Adipurush.

Kajal Aggarwal dévoile ses deux hommes préférés

L’actrice populaire du sud de l’Inde Kajal Aggarwal est occupée à embrasser la maternité et est la fière maman de son fils Neil. L’actrice partage souvent un aperçu de son bébé sur ses réseaux sociaux et rend tout le monde fou. Récemment, l’actrice partage ses deux noms d’hommes préférés alors qu’elle partageait une publication sur son Instagram. Elle a partagé une photo de son fils Neil et de son mari Gautam Kichlu et a écrit: “Mon petit, grandit si vite @neil_kitchlu @kitchlug”. On peut la voir câliner son bébé sur la photo.