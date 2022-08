Trending South News Today: Karthikeya 2 continue de dominer le box-office, la chanson de Liger Aafat critiquée pour son “dialogue sur le viol” dans les paroles et plus encore

De la star de Nikhil Siddhartha, Karthikeya 2, qui poursuit sa belle course au box-office, à la chanson Aafat de Vijay Deverakonda et Ananya Panday, critiquée pour son “dialogue sur le viol”, à la star de Mahesh Babu, SSMB28, qui obtient une date de sortie ; beaucoup de films et de célébrités du Sud font la une des journaux aujourd’hui. Si vous avez manqué une mise à jour importante ; ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec le tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

Liger: La chanson Aafat de Vijay Deverakonda et Ananya Panday fait face à d’énormes critiques pour avoir utilisé le dialogue “scène de viol” dans les paroles

Il y a quelques jours, le morceau Aafat de Vijay Deverakonda et Ananya Panday star Liger est sorti. Alors que tout le monde loue leur chimie dans la chanson, une ligne de la piste n’a pas été bien accueillie par les internautes.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/liger-vijay-deverakonda-and-ananya-pandays-aafat-song-faces-huge-criticism-for-using-rape-scene-dialogue-in-lyrics- nouvelles-de-divertissement-dernières-nouvelles-tamil-et-telugu-2159650/

Mahesh Babu commence à travailler sur sa transformation physique massive pour le prochain SS Rajamouli ? Lâche un indice excitant

Mahesh Babu et SS Rajamouli se sont associés pour un film, et tout le monde l’attend avec impatience. La star de Telugu aurait commencé à travailler sur sa transformation physique massive pour le film, et une photo partagée par l’entraîneur de fitness donne un indice.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/mahesh-babu-starts-working-on-his-massive-physical-transformation-for-ss-rajamoulis-next-drops-an-exciting-hint-entertainment- news-2159611/

Le film complet Thiruchitrambalam en HD a été divulgué en ligne sur Tamilrockers, Movierulz et d’autres sites; Dhanush, la vedette de Nithya Menen est victime de piratage

La vedette de Dhanush et Nithya Menen, Thiruchitrambalam, est sortie aujourd’hui et a reçu une excellente réponse de la part des critiques et du public. Mais, quelques heures seulement après sa sortie, le film a été divulgué sur Tamilrockers, Movierulz et d’autres sites.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/thiruchitrambalam-full-movie-in-hd-leaked-online-on-tamilrockers-movierulz-and-other-sites-dhanush-nithya-menen-starrer-becomes- victime-du-piratage-entertainment-news-2160248/

Karthikeya 2 continue sa belle course au box-office

La vedette de Nikhil Siddhartha, Karthikeya 2, a reçu une excellente réponse au box-office. En cinq jours, le film a récolté Rs. 25,13 crore (toutes langues) et c’est déjà un succès pour les fabricants.

Karthikeya 2 Hindi s’est également bien comporté au box-office.

Mahesh Babu et Pooja Hegde star SSMB28 obtient une date de sortie

Mahesh Babu et Pooja Hegde seront vus ensemble dans SSMB28 (titre provisoire). Aujourd’hui, les réalisateurs ont annoncé la date de sortie du film. Tout est prêt à sortir sur grand écran le 28 avril 2023. Regardez la vidéo d’annonce ci-dessous

La star de Nagarjuna, la promo The Ghost, attire l’attention de tous

Nagarjuna sera ensuite vu dans The Ghost, dont la sortie est prévue en octobre de cette année. Aujourd’hui, les réalisateurs ont partagé une nouvelle promo du film, et elle a attiré l’attention de tout le monde. Nagarjuna a l’air pimpant dedans.