Trending South News Today: Karthikeya 2 bat Laal Singh Chaddha-Raksha Bandhan au box-office; Ponniyin Selvan crée l’histoire et plus encore

De Karthikeya 2 de Nikhil Siddhartha plus performant au box-office que Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan à Vikram et Aishwarya Rai Bachchan avec Ponniyin Selvan créant une histoire; de nombreux films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. Au cours de la journée, vous avez manqué des nouvelles importantes de l’industrie cinématographique du Sud. Mais ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec tout ce qui s’est passé avec vos stars préférées dans le Sud. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

Liger : Saviez-vous que Vijay Deverakonda a été approché pour un autre film de Karan Johar pour ses débuts à Bollywood mais a rejeté l’offre ?

Les fans de Vijay Deverakonda attendent avec impatience Liger qui marquera ses débuts à Bollywood. Le film est tourné en hindi et en télougou et sera également doublé et diffusé dans d’autres langues. Cependant, saviez-vous qu’avant Liger, Karan Johar avait approché Vijay pour un autre film de Bollywood qu’il avait rejeté ?

La collection au box-office de Karthikeya 2 bat Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan et Raksha Bandhan d’Akshay Kumar

Le film Telugu Karthikeya 2 s’est très bien comporté au box-office. Même la version doublée en hindi du film a connu une croissance fantastique. Mardi, le film a fait mieux au box-office que la vedette d’Aamir Khan Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan d’Akshay Kumar.

Liger : La mère de Vijay Deverakonda organise une puja spéciale pour lui et Ananya Panday avant la grande sortie ; les attache des fils sacrés [VIEW PICS]

Vijay Deverakonda et Ananya Panday font la promotion de Liger depuis plusieurs jours. Récemment, ils ont visité Hyderabad et la mère de Vijay a organisé une puja spéciale pour son fils et sa co-vedette. Les images de la même chose sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Ponniyin Selvan, vedette de Vikram et Aishwarya Rai Bachchan, crée l’histoire

Vikram et Aishwarya Rai Bachchan avec Ponniyin Selvan Part 1 est l’un des films les plus attendus de l’année. C’est un film tamoul mais il sera doublé et diffusé dans différentes langues, dont l’hindi. Récemment, les créateurs ont révélé que PS1 serait le premier film tamoul à sortir au format Imax. Découvrez leur tweet ci-dessous

Mammootty partage l’affiche du premier look de son prochain Christopher

Le réalisateur B Unnikrishnan a fait équipe avec Mammootty pour un film intitulé Christopher. La star de Malayalam s’est rendue sur Twitter pour partager l’affiche de premier regard du film et ses fans en sont très impressionnés. Découvrez l’affiche ci-dessous