De la photo de Rashmika Mandanna et Thalapathy Vijay des décors Varisu devenant virale à Chiyaan Vikram et la vedette d’Aishwarya Rai Bachchan Ponniyin Selvan vendue pour un montant énorme à une plate-forme OTT, de nombreux films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. Si vous avez manqué des mises à jour sur les films et les célébrités, ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec le tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

Varisu : La photo de Rashmika Mandanna et Thalapathy Vijay des plateaux de tournage devient VIRALE ; les fans de ce dernier sont gaga de son look [View Tweets]

Varisu avec Rashmika Mandanna et Thalapathy Vijay devrait sortir en janvier de l’année prochaine, et aujourd’hui, le premier a partagé une photo des décors qui est devenue virale. Les fans de Vijay adorent son look pimpant.

L’acteur de Sita Ramam, Dulquer Salmaan, dit qu’il a été massivement trollé pour son jeu d’acteur; les gens lui ont demandé d’arrêter les films

Dulquer Salmaan, qui a été vu pour la dernière fois à Sita Ramam, sera ensuite vu à Chup. L’acteur s’est récemment confié sur les critiques auxquelles il a été confronté pour son jeu d’acteur.

Sortie de Ponniyin Selvan OTT: Aishwarya Rai Bachchan, le film de Chiyaan Vikram vendu pour Rs 125 crore à Amazon Prime Video?

Aishwarya Rai Bachchan et Chiyaan Vikram avec Ponniyin Selvan Part 1 est l’un des films tamouls les plus attendus de l’année. Apparemment, les droits OTT du film ont été vendus pour un montant énorme.

Le teaser de la star de Dhanush, Naane Varuven, sortira demain

Après Thiruchitrambalam, maintenant Dhanush est prêt pour sa prochaine sortie Naane Varuven. Le film devrait sortir ce mois-ci, et demain le teaser du film sera publié. Dhanush s’est rendu sur Twitter pour en informer ses fans.

Naane varuven Teaser Tom à 18h40 pic.twitter.com/5opAZyXlwL Dhanush (@dhanushkraja) 14 septembre 2022

Le premier single de Nagarjuna et Sonal Chauhan avec The Ghost sortira le 16 septembre

Après avoir impressionné tout le monde avec le teaser, les créateurs de Nagarjuna et la vedette de Sonal Chauhan, The Ghost, sont tous prêts à sortir le premier single du film intitulé Vegam. Sonal s’est rendu sur Twitter pour en informer tout le monde.