Trending South News Today: guerre sale sur Twitter des fans de Mahesh Babu-Thalapathy Vijay, rumeurs de mariage DSP du compositeur de musique Oo Antava et plus encore

Des fans de Mahesh Babu et Thalapathy Vijay ayant une sale guerre sur Twitter aux rumeurs selon lesquelles le compositeur de musique Oo Antava DSP se marie secrètement avec l’actrice Pujita Ponnada; de nombreux films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. C’est le premier jour de la semaine, lundi, et dans votre horaire de travail chargé, vous pourriez avoir des mises à jour importantes sur vos stars préférées et leurs films. Mais ne vous inquiétez pas, car BollywoodLife est ici avec le tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

Les fans de Thalapathy Vijay et Mahesh Babu se lancent dans une guerre sale; hashtags tendance comme NationalTrollMaterial Vijay et BoycottGayMaheshbabu

Les guerres de fans ne sont pas nouvelles sur les réseaux sociaux. Cependant, les fans de Mahesh Babu et Thalapathy Vijay mènent une sale guerre sur Twitter. Alors que les fans de Mahesh Babu traînent Vijay, même les fans de l’acteur principal disent beaucoup de choses désagréables sur la star de Sarkaru Vaari Paata.

Le compositeur Oo Antava Devi Sri Prasad se marie secrètement avec Pujita Ponnada ? L’actrice de Rangasthalam brise le silence

Il a été rapporté que le compositeur d’Oo Antava Devi Sri Prasad s’est secrètement marié à l’actrice Pujita Ponnada. Mais, finalement, l’actrice s’est ouverte sur les rumeurs.

Thalapathy Vijay et Kamal Haasan réunis à l’écran pour la première fois pour le réalisateur Asuran Vetrimaaran ? Voici ce que nous savons

Thalapathy Vijay et Kamal Haasan dans un film ensemble ? Eh bien, cela créera sûrement une tempête au box-office. Apparemment, le réalisateur d’Asuran, Vetrimaaran, pourrait réunir les deux stars sur grand écran.

Lancement du nouveau film de Sharwanand et Raashi Khanna

Sharwanand et Raashi Khanna seront vus ensemble dans un film Telugu, et le film a été lancé aujourd’hui avec une cérémonie puja. Provisoirement intitulé #Sharwanand33, le film commencera à rouler en octobre de cette année.

Mahesh Babu lance la bande-annonce de Aa Ammayi Gurinchi Meeku Cheppali de Sudheer Babu

La bande-annonce de Sudheer Babu et Krithi Shetty avec Aa Ammayi Gurinchi Meeku Cheppali a été lancée aujourd’hui par nul autre que Mahesh Babu. La bande-annonce a reçu une bonne réponse.