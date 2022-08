Trending South News Today: Erica Fernandes expose l’industrie cinématographique du Sud, Naga Chaitanya sur le népostisme, la star de Sita Ramam, Dulquer Salmaan, loue le projet K de Prabhas et plus

Du souhait de Janhvi Kapoor de travailler avec Jr NTR à Naga Chaitanya parlant du népotisme à Tollywood à la star de Sita Ramam Dulquer Salmaan faisant l’éloge de la vedette de Prabhas Project K; de nombreux films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. Si par hasard vous avez manqué une mise à jour importante sur votre star préférée ou son film, ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec le résumé de ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des tendances Sud Nouvelles du jour

Janhvi Kapoor meurt d’envie de travailler avec Jr NTR et attend avec impatience de faire ses débuts à Tollywood

Il a été rapporté que Janhvi Kapoor sera vu en face de Jr NTR dans l’un de ses prochains films. Cependant, il n’y a eu aucune annonce officielle à ce sujet. Mais, récemment, Janhvi a révélé qu’elle aimerait travailler avec Jr NTR.

L’acteur de Laal Singh Chaddha, Naga Chaitanya, s’ouvre sur le népotisme dans l’industrie cinématographique Telugu ; dit: ‘Rien de mal à cela’

S’il y a toujours eu un débat sur le népotisme à Bollywood, il existe également à Tollywood. Naga Chaitanya, qui est le fils de Nagarjuna, a récemment parlé du népotisme dans l’industrie cinématographique Telugu.

Mahesh Babu est comparé au personnage hollywoodien John Wick grâce à son dernier look de moustache et de barbe [VIEW PIC]

Récemment, Namrata Shirodkar a partagé une photo de Mahesh Babu sur Instagram et elle est devenue virale. La star Telugu est comparée au personnage hollywoodien John Wick grâce à son look de moustache et de barbe.

Erica Fernandes fait des révélations CHOQUANTES sur l’industrie cinématographique du Sud ; dit: ‘Ils voulaient de la messe sur moi’

Avant de faire sa marque dans l’industrie de la télévision, Erica a joué dans plusieurs films du Sud. Récemment, l’actrice a parlé des problèmes auxquels elle était confrontée dans l’industrie cinématographique du Sud car elle était maigre plus tôt.

Sita Ramam met en vedette Dulquer Salmaan dit que le projet K de Prabhas changera le cinéma indien

Récemment, Prabhas a assisté à un événement de pré-sortie de Dulquer Salmaan, Mrunal Thakur et Rashmika Mandanna avec Sita Ramam. Lors de l’événement, Dulquer a fait l’éloge du projet K et a déclaré qu’il avait vu les décors du film et que cela changerait à jamais le cinéma indien.

